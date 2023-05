Anticipazioni Terra Amara: giura vendetta, l’uomo è in pericolo

Terra Amara continua a stupire con le sue trame intricate. Uno dei protagonista giura vendetta ed un uomo è in pericolo: le anticipazioni.

Tra le soap opere più seguite del palinsesto televisivo italiano troviamo sicuramente Terra Amara. La fiction turca continua ad appassionare milioni di telespettatori ed adesso sono spuntate ulteriori anticipazioni su cosa succederà nel corso delle prossime puntate. Scopriamo che cosa succederà a Cukurova.

La nuova settimana si aprirà con i nuovi episodi di Terra Amara. In rete sono uscite le prime anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda fino a venerdì, sarà una settimana ricca di colpi di scena. Sono diversi gli avvenimenti che lasceranno tutti col fiato sospeso. A partire da Hunkar che teme Züleyha. La donna potrebbe rivelare a Yilmaz che in realtà è lui il padre biologico di Adnan. Per questo motivo cercherà di convincere Demir a intestare i suoi beni alla figlia Leyla.

Inoltre il giovane Yaman sarà molto preoccupato dall’essere venuto a conoscenza che sua moglie voleva allattare Kerem Ali. A dargli la notizia è Mujgan che lo avverte anche che la moglie non riesce a stare lontano da Yilmaz. Ben presto verrà a conoscenza dell’incontro anche Behice, che non farà altro che rimproverare Mujgan facendole sentire che il risentimento provocato in Demir dalle sue affermazioni non può fare altro che portare nuova violenza nel rapporto tra le due famiglie. Ma ulteriori colpi di scena dovrebbero accadere al fine della settimana, scopriamo quindi cosa succederà.

Terra Amara, è in arrivo una vendetta: un uomo è in pericolo

Nelle trame italiane della serie possiamo notare che la piccola Uzum verrà affidata a Saniye e Gaffur dalla madre naturale. Nonostante le grandi attenzioni date dalla coppia, la piccola non riuscirà comunque a mangiare. Proprio per questo motivo si deciderà di portare la bimba in ospedale dalla madre. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa succederà nel corso delle puntate trasmesse in Italia.

Nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo quindi anche Sermin che cercherà di recuperare in tutti i modi del rapporto con Sabahattin. La donna vorrà riuscire nel suo intento di coinvolgendo Julide, la fidanzata del suo ex marito. Sabahattin non rimarrà indifferente al dolore mostrato da Sermin, decidendo quindi di interrompere il fidanzamento. Ma quando Sabahattin scoprirà cosa ha fatto l’ex moglie le urlerà che i due non stanno più insime e che divorzieranno.

Allo stesso tempo vedremo Demir che per vendicarsi di Fekeli e Yilmaz studierà uno stratagemma. L’obiettivo è vendicare la sua terra di Istanbul che è stata comprata dai due segretamente. Si vivrà anche un momento trammatico quando Zelis, madre di Uzum, esalerà l’ultimo respiro. Ma per sapere che cosa accadrà nella soap opera bisognerà aspettare ancora poco. Su Canale 5 la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 ed il sabato alle 16.00.