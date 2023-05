Passeggero mette telecamera sul bagaglio per vedere l’aeroporto cosa fa: “Sembra illegale”

L’idea di piazzare una telecamera su una valigia per capire cosa succede in aeroporto, è sicuramente balenata a tutti. Un turista però l’ha installata per davvero.

Purtroppo i problemi con i bagagli sono piuttosto comuni, si verificano quasi in tutti gli aeroporti. In realtà, la famosa valigia ha una storia antichissima: la prima rinvenuta dagli archeologi risale addirittura a più di 3300 anni fa. Questa valigia antichissima apparteneva al faraone Tutankhamon, e gli è servita per il suo ultimo viaggio nell’aldilà. Oggi i bagagli servono per tutt’altri viaggi e, a volte, viaggiano addirittura senza il suo proprietario perché vengono smarriti negli aeroporti.

Un turista, per esempio, per l’enorme curiosità ha installato una fotocamera su un bagaglio, proprio per capire cosa combinano all’interno dell’aeroporto. Tuttavia, molti si sono chiesto se questa azione sia legale oppure no.

Una fotocamera su un bagaglio

Il turista geniale è un TikToker estremamente curioso, che ha avuto la brillante idea di piazzare una telecamera su una valigia, per sapere cosa combina il personale della compagnia aerea una volta che ha preso tutti i bagagli. Il video registrato poi è stato condiviso sui social, e in poco tempo ha avuto oltre 13 milioni di visualizzazioni. Il filmato diventato virale incomincia con il TikToker che installa la videocamera sulla valigia. Quest’ultima poi inizia il suo percorso attraverso il nastro trasportatore, che la porta all’interno dell’aeroporto dove si trova il personale della compagnia.

Il viaggio della valigia sul nastro trasportatore è molto accattivante, poiché riprende tutto il percorso e le curve effettuate dai bagagli attraverso gli occhi della valigia. Molti seguaci della pagina social hanno commentato, ricordando che la scena ricorda molta quella vista nel film Toy Story 2″, in cui una banda fa proprio il medesimo percorso su un nastro trasportatore, a bordo di un contenitore per il trasporto animali. Altri commentatori volevano sapere la qualità e le caratteristiche della fotocamera utilizzata. Infatti, il famoso TikToker ha affermato che si trattava di una Insta 360 Go 2. Altre persone curiose hanno scherzato sul video diventato virale, sognando di voler cavalcare una valigia del genere all’interno di un aeroporto.

Qualcuno invece ha puntato il dito sulla legalità del video, chiedendo se fosse veramente tutto legale. Quest’ultimo commento ha attirato tante altre risposte: c’è chi ha scritto che probabilmente potrebbe essere legale, altri hanno puntualizzato che in Svezia non lo è sicuramente. Fortunatamente una persona ha scritto un commento emotivo, provando una certa empatia con la valigia, che in quel momento stava vagando in un posto sconosciuto tutta sola.