Instagram ha in mente una grande novità: a richiederla sono stati gli utenti

Instagram ha in serbo una grande novità per tutti i suoi utenti. Infatti il social network ha in mente un nuovo tipo di post

Come tutti i social dell’universo Meta, anche Instagram ha numerose novità in cantiere per la sua utenza. A breve gli account sul social potranno postare un nuovo tipo di contenuto. Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare con l’ultimo aggiornamento sul social di condivisione foto.

Sono sempre tante le novità in arrivo nel mondo social. Se da una parte WhatsApp resta l’applicazione più aggiornata del panorama Meta, dall’altra gli sviluppatori non dimenticano di certo gli altri social del colosso di Mark Zuckerberg. In questi anni abbiamo visto diverse novità anche su Facebook e Instagram. In molti ricorderanno l’introduzione dei Reels, vale a dire l’inserimento nella home di video brevi per contrastare lo stradominio di TikTok nel settore dei social network.

A quanto pare proprio il social di condivisione foto a breve potrebbe introdurre una novità in grado di cambiare l’utilizzo più personale e intimo della piattaforma social. A rivelarlo ci ha pensato un tweet del reverse engineer e sviluppatore di dispositivi mobili Alessandro Paluzzi. Instagram starebbe lavorando alla possibilità di pubblicare messaggi che rimarranno nascosti a tutti tranne che a una lista ben delineata di contatti. Insomma questi messaggi sono dedicati a quei contatti che più sono vicini a noi.

Instagram, arriva un’altra novità: cosa sono i messaggi nascosti a tutti

Sulla base di quanto mostrato dal reverse engineer Paluzzi è possibile vedere Instagram pronta a permettere agli utenti di accedere alla nuova scheda “Pubblico”. Così facendo l’utente potrà scegliere di rendere i loro messaggi visibili a tutti o solo agli amici intimi. Secondo le prime indiscrezioni, la funzione consentirà agli utenti di scegliere di far vedere le loro storie di Instagram e il feed di Instagram solo a quegli amici più stretti. In questo posto proprio i contatti più stretti avranno accesso a dei post limitati.

Al momento non esistono tempistiche né indicazioni precise, quel che è certo è che a breve potrebbe arrivare lo screenshot condiviso. Solamente nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi mesi potremo saperne di più. Nel frattempo Instagram ha aggiunto un’altra funzione che in molti aspettavano da tempo, vale a dire la possibilità di aggiungere più link al profilo Instagram di un utente.

In merito il Ceo di Meta ha aggiunto che questa è stata una delle funzionalità più richieste per la piattaforma. Da quando è stato lanciato Instagram ha fatto numerosi progressi. Ad oggi infatti la piattaforma di condivisione foto vanta 2,35 miliardi di utenti attivi mensili secondo i dati raccolti nel mese di marzo ed ha un valore di 100 miliardi di dollari, destinato a crescere nei prossimi anni.