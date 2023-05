Se vuoi un POS con canone gratis, questo fa al caso tuo: ha anche le commissioni all’1%

Questo è il POS che fa per te. Il canone è gratis e ha le commissioni all’1%, approfitta subito dell’ultima offerta

Il mondo dei pagamenti elettronici sta diventando sempre più importante e rilevante, sia per i consumatori che per gli esercenti. L’uso di carte di credito e di debito è ormai comune in tutto il mondo e sempre più persone si stanno avvicinando ai pagamenti contactless, che permettono di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando la carta al POS.

Ma cosa sono esattamente i POS? I POS (Point of Sale) sono dispositivi elettronici utilizzati dai commercianti per accettare pagamenti con carte di credito o di debito. In pratica, quando si effettua un acquisto con la propria carta di credito, il commerciante utilizza il POS per elaborare la transazione e incassare il pagamento.

POS con canone gratis, approfitta subito dell’offerta

Tuttavia, i POS possono essere costosi per gli esercenti, in particolare per le piccole attività commerciali. Oltre al costo dell’acquisto del dispositivo stesso, ci sono anche le commissioni che devono essere pagate per ogni transazione elaborata dal POS.

Ma c’è una buona notizia per gli esercenti alla ricerca di un POS conveniente: Axerve, una delle principali aziende nel campo dei pagamenti elettronici, offre un’opzione molto conveniente con commissioni praticamente nulle. L’azienda oggi mette a disposizione dei nuovi clienti il piano POS Easy a commissioni che rappresenta la scelta giusta per accedere ad un POS senza canone e con commissioni ridotte all’1% del transato.

Il piano POS Easy di Axerve è l’ideale per le piccole attività commerciali che desiderano accettare pagamenti con carte di credito o di debito senza spendere troppo. Con un costo di commissione dell’1% sulla transazione, gli esercenti possono ridurre notevolmente i loro costi, senza dover rinunciare alla possibilità di offrire ai propri clienti un’opzione di pagamento elettronico.

Ma i vantaggi del piano POS Easy di Axerve non si fermano qui. Il dispositivo è anche molto facile da usare e ha una connessione sicura e stabile. Inoltre, Axerve offre un’assistenza clienti di alta qualità, garantendo agli esercenti che hanno bisogno di aiuto di trovare una soluzione rapida e affidabile.

Inoltre, Axerve offre anche una gamma di servizi aggiuntivi per gli esercenti, tra cui la possibilità di accettare pagamenti online e la gestione semplificata delle transazioni. Questi servizi possono aiutare gli esercenti a gestire meglio i loro pagamenti elettronici e a ridurre il carico di lavoro.

Se quindi siete un esercente alla ricerca di un POS conveniente, il piano POS Easy di Axerve potrebbe essere la scelta giusta per voi. Con commissioni ridotte all’1% del transato e un’assistenza clienti di alta qualità, questo piano offre un’opzione molto conveniente per accettare pagamenti con carte di credito e di debito. Inoltre, la connessione sicura e stabile e la gamma di servizi aggiuntivi offerti da Axerve rendono questo piano un’opzione molto interessante per le piccole attività commerciali.