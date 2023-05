Sei più amato o temuto? Partecipa al test e lo scoprirai

Le relazioni con gli altri sono molto complesse, tu come preferisci rapportarti: vuoi essere temuto come vuoi essere amato?

L’uomo è un animale sociale. Così sosteneva il filosofo greco Aristotele, che noto come l’essere umano fosse inevitabilmente spinto a creare grandi gruppi e a vivere continuamente in compagnia con gli altri. E tuttavia non sempre la convivenza è semplice, anzi.

Molto spesso sia in famiglia che con gli amici oppure a lavoro, ci troviamo nostro malgrado ad interagire con persone chi non sempre ci vanno a genio. Ho che sono colpevoli di essere troppo diversi da noi, e che quindi spesso dobbiamo ingiustamente come “odiose”. Diventa però interessante fare una riflessione: noi come ci poniamo con gli altri? In che modo interagiamo e ci facciamo percepire da coloro che compongono la nostra vita di relazioni? Ebbene c’è un test molto semplice da fare che potrebbe aiutarti a capire che tipo di persona sei e soprattutto come gli altri potrebbero percepirti.

Scegli uno di questi oggetti e ti dirò che preferisci essere amato o temuto

Se vuoi partecipare a questo test, e il fatto che tu sia arrivato qui significa che tu lo sia, devi fare una scelta. E l’importante è che la scelta sia quanto più veloce possibile, deve essere istintiva non razionale. Scegli uno degli oggetti abbiamo messo nella foto in alto, così senza pensarci troppo. Una volta che lo hai fatto puoi continuare a leggere qui in basso e capire molto di più sulla tua persona e su cosa pensano gli altri di te.

Fiori. Se li hai scelti vuol dire che sei una persona dall’animo puro e gentile, chi non riesce a fare del male agli altri. Proprio come un fiore sei molto fragile e sensibile, e più volte gli altri ti hanno detto che devi strisce e diventare più duro.

Computer. Sei un individuo particolarmente efficace chi dedica tutto se stesso al lavoro e alla produttività. Amministrare con gli altri ma soltanto se sono esattamente come te, e per questo certe volte vieni frainteso. Sei un buon comunicatore ma non sempre riesci a inviare il messaggio giusto.

Penna. Ci sceglie questo oggetto ha un carattere molto forte e determinato. Sei una persona che fa notare continuamente gli errori agli altri e chi non si nasconde mai quando è il momento di confrontarsi. La tua cerchia di amici è molto ristretta e fedelissima, e a te va proprio bene così.

Profumo. Sei una persona che ama essere amata dagli altri, che ti reputano praticamente indimenticabile e insostituibile. Riesci a moderare l’uso della forza e della dolcezza, instillando un mix di paura e amore in chi ti circonda.