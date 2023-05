Mediaworld, nuovo volantino fino al 14 maggio: questi sottocosto sono assurdi

Il nome è tutto un programma: Let’s gol Sottocosto. Pochi giorni per usufruire dei forti sconti, a tappeto, di Mediaworld. C’è n’è per tutti i gusti.

Smartphone (quelli non mancano mai), ma anche Smart TV (la rivoluzione del digitale terrestre col passaggio al DVB-T2 deve essere ancora completata, notebook e frigoriferi, aspirazione e mobilità elettrica. In pratica fino al 14 maggio c’è almeno un dispositivo da Mediaworld che si porta via a meno del suo costo di listino.

L’iPhone 14 (spazio di archiviazione basico, quello da 128 giga) finisce sotto il muro dei mille euro, per la felicità degli appassionati di Melafonini e, più in generale, di tutti quei dispositivi griffati dalla mela più famosa al mondo. Apple con il suo ultimo iPhone ha migliorato tantissimo il comparto fotografico: scatti di gruppi e selfie coloratissimi, super dettagliati, tutto merito della nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma.

Grazie al rilascio di iOS 16 (in tutte le due declinazioni) si può personalizzare la schermata di blocco, portando in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo. Oppure dare un’occhiata in diretta agli aggiornamenti dalle tue app preferite. Il chip A15 Bionic con GPU 5-core permette all’iPhone 14 di diventare un ottimo dispositivo per i player del mondo del gaming mobile, sono sempre di più. Ora questo device sta a 829 euro.

Un LG pazzesco a metà prezzo è il migliore sconto di Mediaworld

Per chi, invece, è legato agli smartphone con l’effige del Robottino Verde, nessun problema, c’è il Samsung Galaxy S23 Ultra, da 256GB offerto nella colorazione Phantom Black, scontato del 20%. Consegna gratuita e finanziamento a tasso zero, con Pen integrata. Lo Snapdragon 8 Gen 2.1 è un potente processore.

Il comparto fotografico migliorato con Nightography, il sensore Galaxy più grande, i pixel fotoassorbenti e la tecnologia di stabilizzazione video della fotocamera professionale da 200MP, si adattano alla scarsità di luce riducendo il rumore e attenuando i bagliori. Oltre al display Dynamic AMOLED 2X 6.8″ da 120 Hz super fluido, Galaxy S23 Ultra è dotato di una batteria di lunga durata da 5.000 mAh (capacità tipica), ma soprattutto il costo: dai 1479 euro si passa ai 1199.

Capitolo smart tv: LG OLED 4K da 55 pollici è a metà prezzo. I pixel non hanno bisogno di una retroilluminazione, non emettono nessuna luce, producendo il nero perfetto che dà profondità alle immagini e un contrasto infinito. Il nuovo processore a7 Gen 5 lavora in maniera sinergica con tutti gli altri componenti del TV, oggetti in primo piano esaltati rispetto a quelli sullo sfondo grazie all’intelligenza artificiale progressiva. La sua forza, però, è il prezzo: da 1699 euro, lo smart tv in questione ora si porta via a 849 euro.