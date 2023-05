Screenshot su WhatsApp, il tuo cellulare potrebbe avvisare il tuo contatto quando lo fai

WhatsApp è pronta a difendere ancora la privacy degli utenti. A breve il tuo cellulare potrebbe avvisare il tuo contatto quando lo fai.

Non si fermano mai gli aggiornamenti su WhatsApp. Il produttivo team di sviluppo di Meta è pronta ad introdurre un’ennesima novità in grado di stupire tutti gli utenti. A breve se farete questa operazione potrebbe essere inviata una notifica. Scopriamo cosa ha in serbo l’applicazione di messaggistica per la sua immensa utenza.

In questi mesi abbiamo visto come WhatsApp sia sempre pronta ad aggiornarsi con l’intento di fornire il miglior servizio possibile ai propri utenti. Sono diverse le funzioni sperimentate dal team di Meta che prova ogni singola modifica sulla sua versione Beta. Solo una volta che questa avrà superato tutti i test riuscirà ad esordire sulla versione ufficiale. Un grande lavoro dell’applicazione è proprio quello che si fa per proteggere la privacy dell’enorme mole di utenza, che ad oggi sfiora i 3 miliardi. Come abbiamo detto tutti gli sforzi di Meta si stanno concentrando su un delicato tema, vale a dire alla privacy in rete.

Tutti sappiamo che le chat che intraprendiamo ogni giorno sono protette da crittografia end-to-end. Questo vuol dire che esclusivamente noi e l’utente con cui stiamo parlando potremo leggere la conversazione in questione. A questo si vanno ad aggiungere i ‘messaggi effimeri’ ovvero quei messaggi che si auto-eliminano dopo un tot di tempo. Adesso però WhatsApp è pronta ad inviare una notifica all’utente con cui stiamo parlando se compiamo una determinata azione. Scopriamo quindi l’ultima novità in arrivo e cosa potrebbe cambiare.

WhatsApp, adesso al destinatario arriva una notifica: cosa non fare

In questi anni è davvero difficile fidarsi delle persone con cui abbiamo una conversazione online. Infatti spesso, senza che ce ne accorgiamo, vengono effettuati screenshot delle cose che diciamo, che possono essere diffusi in rete. Adesso però WhatsApp è pronta a proteggere gli utenti anche da questa azione. Infatti l‘applicazione è pronta ad introdurre un’importante modifica che finalmente vi permetterà di parlare con gli altri senza filtri, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sono tantissime le funzioni che facilitano le conversazioni per gli utenti di WhatsApp. Adesso gli sviluppatori del social network di messaggistica istantanea stanno lavorando su opzioni come la trascrizione di note vocali o la modifica di messaggi. Nel mezzo di questo lavoro il team di Meta è pronta ad introdurre anche una notifica ogni qual volta che un utente effettua uno screenshot alla chat. Una modifica importantissima che ancora una volta servirà a tutelare gli utenti.

Attualmente il social ha solamente due notifiche, una che indica che il messaggio è stato inviato correttamente e l’altro che è stato ricevuto. Inoltre, come ben sappiamo, quando il destinatario avrà letto il messaggio spunteranno le due spunte blu. In alcune occasioni il portale specializzato WabetaInfo ha smentito la voce di quella che sarebbe una nuova opzione, non è però ancora escluso del tutto che questa funzione possa arrivare a breve. Vedremo quindi nei prossimi mesi se ci saranno novità a riguardo.