La classifica dei 10 treni più veloci al mondo: c’è anche uno italiano

Recentemente è stata pubblicata la classifica dei 10 treni più veloci al mondo e, sorprendentemente, c’è anche un treno italiano. Sicuramente molti viaggiatori non vedranno l’ora di prenderlo.

Il treno è da sempre il simbolo dell’unione e del collegamento rapido fra paesi e nazioni. La maggior parte delle persone immagina che i primi treni siano nati durante la rivoluzione industriale, invece la prima idea di un mezzo trainato senza binari è nato nell’epoca romana. Col passare degli anni e dei secoli si accorsero che le ruote non erano la soluzione migliore, poiché si usuravano facilmente. Pertanto, pian piano incominciarono a far nascere gli attuali binari.

Oggi, addirittura, ci sono treni ad alta velocità o treni che “volano” senza toccare i binari. La tecnologia raggiunta nell’attuale epoca è davvero incredibile, sembra quasi che si possa ottenere qualsiasi cosa.

I treni più veloci al mondo

Nel mondo esistono treni che volano letteralmente sui binari senza mai toccarli, e treni come il Frecciarossa italiano che supera i 300 km/h (almeno in teoria). Recentemente è stata divulgata una speciale classifica, nella quale sono stati inseriti i 10 treni più veloci al mondo, tra i quali c’è il tedesco ICE 3. Quest’ultimo supera i 300 km/h, anche se potrebbe arrivare fino a 369 km/h. Al nono posto è possibile trovare il Frecciarossa 1.000 italiano, con i suoi 300 km/h (in realtà potrebbe toccare anche i 394 km/h). Si tratta di un treno che collega il nord con il sud, viaggiando da Torino a Napoli. In ottava posizione si è piazzato il KTX-Sancheon KTX II della Corea del Sud, con una velocità che varia tra i 305 e i 422 km/h.

Proseguendo la classifica si trova l’AVE (Alta Velocidad Española) della Spagna con i suoi 310 km/h, espandibili fino a 400 km/h. A sorpresa, in sesta posizione, si trova un treno del Marocco, l’Al Boraq RGV-M che viaggia a 320 km/h. Poi al quinto posto si classifica il British Rail Class 374 del Regno Unito con la velocità di 320 km/h. Quest’ultimo treno britannico è costruito da un’azienda tedesca e lo si può trovare anche in Francia e in Belgio, oltre che in Germania. Continuando la scalata della classifica è possibile trovare il famoso Shinkasen del Giappone, il treno più famoso dell’Asia che viaggia come un proiettile alla velocità di 320-401 km/h. In realtà, per legge non può superare i 320 km/h, quindi non ha mai sperimentato la sua velocità massima con i passeggeri a bordo.

Il podio dei treni più veloci

Arrivando finalmente sul podio si trova il TGV POS della Francia con la sua velocità che varia tra i 320 e i 575 km/h. Questo treno è considerato il nonno dei treni francesi, poiché lavora da circa 40 anni. Al secondo posto è presente il cinese Shanghai Maglev Train, che viaggia tra i 350 e i 420 km/h. Tuttavia, nel 2025 andrà in pensione e il suo posto lo prenderà il CRRC Qingdao Sifang 2021 Maglev, il quale durante i test ha toccato i 600 km/h. Il primo posto in assoluto se lo merita il Shanghai Transrapid della Cina, che viaggia a 350-431 km/h di velocità. E’ davvero incredibile, perché in soli 7 minuti e 20 secondi percorre 30,5 km.