Sweet Tooth, c’è un’amara notizia per tutti i fan della serie Netflix

La famosissima e apprezzata serie tv disponibile su Netflix ha dato ufficialmente l’annuncio. I fan sono rimasti a bocca aperta

Sweet Toth è sicuramente una delle serie popolari di maggior successo targate Netflix delle ultime stagioni. Le fantastiche vicende di Gus, interpretato da Christian Convery, hanno tenuto incollate allo schermo milioni di persone, facendo aggiudicare alla serie tv ben due premi dei Children’s and Family Emmy Awards, ovvero gli Ammy dedicati ad un pubblico giovane. In particolare Nonso Anozie si è aggiudicato il premio per il miglior attore non protagonista, mentre la serie ha vinto la statuetta per il miglior mixaggio e sound-editing per la programmazione live-action.

Giovedì 27 aprile ha ufficialmente debuttato sugli schermi di tutto il mondo la seconda stagione della serie, dove il protagonista, un bambino ibrido è ancora alle prese per migliorare e salvare le sorti del pianeta. Però è di qualche giorno fa una notizia che ha sorpreso e non poco i fan.

Sweet Tooth rinnovato per una terza stagione, ma sarà l’ultima

Lo scorso 3 maggio Netflix ha ufficialmente annunciato di aver rinnovato per un’altra stagione Sweet Tooth, dichiarando anche che verrà chiusa al termine della medesima. La notizia ha scosso i fan, che vedono nel prolungamento di una sola stagione, anche la volontà da parte del colosso americano di cancellare la serie. Questa terza stagione sicuramente non uscirà prima di maggio 2024, considerando con molta probabilità che le riprese verranno effettuate durante i mesi estivi, con la volontà di riuscire a chiudere la storia in otto episodi.

Ovviamente uno dei punti di forza dello show sono tutti gli elementi della post-produzione, dagli effetti visivi al sound editing, che prenderanno giustamente molto tempo per la loro realizzazione. Quindi forse più realisticamente potremmo vedere il mitico Gus di nuovo sugli schermi verso l’autunno del prossimo anno. La terza stagione sicuramente chiuderà un cerchio, con Gus e i suoi amici intenti a risolvere i misteri relativi all’Afflizione e al Grande Crollo che ha modificato totalmente le sorti del mondo da loro abitato.

Seguendo per logica lo schema delle passate stagioni quella che verrà dovrebbe avere all’incirca otto episodi da circa cinquanta minuti l’uno. Tutto ancora non è minimamente chiaro, anche perchè l’annuncio è avvenuto qualche giorno fa e le riprese ancora sono lontane dall’iniziare. Quindi non sono neanche disponibili trailer o anticipazioni che ci permettano di poter interpretare o carpire notizie utili sul proseguo della storia. L’unica cosa che abbiamo è un post Instagram ufficiale che annuncia la terza e a questo punto ultima stagione di Sweet Tooth.