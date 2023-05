Questo è il borgo fantasma nascosto tra le cascate: si trova in Italia

Avete mai il visto il borgo fantasma nascosto tra le cascate? Tutti lo vorrebbero vedere ed è assolutamente speciale: ecco dove si trova.

Esistono dei posti talmente belli ed affascinanti da sembrare incantati, quasi surreali per come si presentano. Li abbiamo visti e rivisti più volte nel corso del tempo, motivo per cui non ci stupiamo minimamente nel sapere che anche in Italia potremmo accedere a qualche luogo magico che ci lascerebbe senza parole e, ovviamente, ammaliati da quello che viene mostrato.

I cittadini lo chiamano il borgo fantasma per una semplice ragione. Essendo situato a 950 metri di altitudine chiaramente non può essere notato così facilmente, motivo per cui ha assunto questo appellativo.

Non troverete un posto più bello di questo, è garantito: ecco il borgo fantasma

Si tratta del borgo di Savogno, situato tra le montagne della Valtellina nello specifico. Per chiunque lo conosca è considerato alla pari di un borgo magico, dalla atmosfera fantasy e talvolta suggestiva probabilmente. Tutti consigliano di visitarlo per via della natura che lo rende un meraviglioso luogo in cui passare un bel pomeriggio, oppure è incastonato tra le cascate, creando un paesaggio unico e mai visto prima d’ora da nessuno di noi.

La storia dietro questo luogo è più che interessante perché pare che risalga al 1200, anno in cui era considerato un centro importante per l’estrazione del ferro. Ma come è possibile raggiungere il borgo di Savogno?

Nulla di più semplice, perché sarebbe sufficiente lasciare la macchina presso la località di Salone a Borgonuovo di Piuro, per poi iniziare a camminare per ben 2.800 gradini che attraversano la mulattiera in pietra. Gli amanti dell’avventura e i più curiosi saranno entusiasti all’idea di percorrere un tale tragitto, che per quanto è meraviglioso potrebbe lasciare un segno di felicità indelebile nei loro cuori. E anche nei vostri qualora decideste di andarci, ovviamente!

Comunque sia, sappiate che durante la camminata sarà impossibile non notare la natura floreale e magica che può offrire la Valtellina, come anche le Cascate dell’Acquaragia, la fontana di Stalle dei ronchi del 1869 e l’antica cappella posta in quello che, un tempo, era il borgo di Piuro. Insomma, se quest’estate pensavate di farvi una bella vacanza in un luogo maestoso e sicuramente incantevole, vi suggeriamo vivamente di non scartare il borgo fantasma di Savogno.