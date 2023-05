Instagram, l’ultima trovata per tutelare la privacy: questa funzione è uno spettacolo

Instagram ha in serbo una nuova funzionalità per tutelare la privacy degli utenti. I dettagli sull’aggiornamento

Instagram è uno dei social network più popolari al mondo. Con oltre un miliardo di utenti attivi mensilmente, questa piattaforma permette agli utenti di condividere foto e video, seguendo le persone e le pagine che preferiscono. Instagram è disponibile su iOS e Android, e può essere scaricato gratuitamente.

Una delle principali funzionalità di Instagram è la possibilità di creare un profilo personale o aziendale, dove si possono pubblicare foto e video e condividere storie con i propri follower. La piattaforma offre anche una vasta gamma di filtri e strumenti di editing per rendere le foto e i video più accattivanti. Inoltre, Instagram è famoso per la sua funzione di “tagging”, che permette di taggare altre persone nelle foto.

Instagram, nuova funzionalità per la privacy in arrivo

Oltre alle funzionalità di base, Instagram ha introdotto molte altre funzioni negli ultimi anni. Ad esempio, è stata introdotta la funzione “Reels”, che permette di creare brevi video musicali e condividerli con i propri follower. È possibile utilizzare la vasta libreria musicale di Instagram per scegliere la colonna sonora ideale per il proprio video.

Una delle sezioni più apprezzate è quella dedicata alle “Storie”, che permette di condividere foto e video che scompaiono dopo 24 ore. Questa funzione è diventata molto popolare tra gli utenti di Instagram, ed è stata adottata anche da altre app di social media come Facebook e Snapchat.

Inoltre, Instagram sta lavorando ad una funzione che permette di condividere post solo con i propri amici più stretti. Questo strumento è stato scoperto dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha condiviso uno screenshot su Twitter.

Secondo Paluzzi, questa funzione permetterà agli utenti di Instagram di condividere un post solo con i loro amici più intimi. Questo varrà sia per i post tradizionali che per i Reels, e verrà visualizzato in alto nella prima pagina dell’applicazione. Instagram renderà disponibile un menu entro cui inserire i contatti che si ritiene siano appunto gli intimi, a cui verrà mostrato in automatico un post limitato.

Questa nuova funzione è stata pensata per garantire una maggiore privacy agli utenti di Instagram. Molte persone si preoccupano della privacy online, e cercano di evitare di condividere informazioni personali con persone che non conoscono bene. Questa funzione permetterà agli utenti di Instagram di condividere post solo con le persone che conoscono bene, garantendo così una maggiore sicurezza e privacy.