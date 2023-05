Uomini e Donne, famosissima coppia in crisi: gli indizi che non lasciano dubbi

Uomini e Donne è sempre ricca di colpi di scena. Una coppia storica sembra essere in profonda crisi: gli indizi non lasciano alcun dubbio.

Tra le trasmissioni ancora più amate dagli italiani troviamo certamente Uomini e Donne. Le storie sentimentali dei suoi protagonisti continuano ad intrigare i telespettatori. Adesso a dirsi addio potrebbe essere una vecchia coppia protagonista del programma. Gli indizi non lasciano nessun dubbio, scopriamo cosa sta succedendo.

Anche nel corso di questa stagione abbiamo visto tanti colpi di scena colpire i telespettatori di Uomini e Donne. Sono diverse le coppie che si sono susseguite durante quest’annata, tra cui anche alcune storiche che da anni caratterizzano il dating show di Maria De Filippi. Tra queste troviamo certamente Ida Platano, una delle protagoniste assolute del Trono Over. In molti ricorderanno che la dama bresciana ha lasciato la trasmissione in compagnia di Alessandro Vicinanza, dopo un breve flirt con l’ex storico Riccardo Guarnieri.

I due stanno provando a vivere la loro vita lontana dal piccolo schermo a telecamere spente. In queste ore i fan però hanno notato un comportamento strano da parte dei due. La dama bresciana si sta esponendo solamente con frasi malinconiche, facendo aumentare i rumors sul suo conto. Il cavaliere napoletano invece è sparito da più di una settimana. Inoltre all’esperto di gossip, Amedeo Venza è arrivata una segnalazione importante, scopriamo quindi di cosa si tratta.

Uomini e Donne, crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Tutta la verità

Sono passati diversi giorni dall’ultima volta che Ida Platano si è mostrata in atteggiamenti intimi con Alessandro Vicinanza a Firenze. Di recente la dama aveva finalmente deciso di smentire tutte le voci su una presunta crisi. Inoltre si parlava addirittura di un presunto tradimento del napoletano. Adesso però, dopo appena una settimana, i due sono tornati sulle pagine di gossip per un’altra crisi ed una rottura che sembra sempre più vicina.

Lo scorso primo maggio, la Platano ha pubblicato un’altra uscita che ha lasciato non pochi dubbi scrivendo sui social: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio“. Dopo questa riflessione Ida non si è fatta più viva sui social. Questo silenzio non ha fatto altro che aumentare i rumors sulla sua situazione sentimentale. Un’assenza che sta lasciando perplessi molti followers, visto che solitamente Ida ed Alessandro sono attivissimi sui social.

Da più di 24 ore entrambi i protagonisti del Trono Over non si espongono sui propri profili. Inoltre l’ultima frase pubblicata dalla Platano è stata presa da molti come un’indicazione sulla sua vita sentimentale. Amedeo Venza ha poi riportato una testimonianza di un fan che ha detto di essere vicino a Vicinanza e di essere a conoscenza di cosa fa alle spalle di Ida. Insomma la trama si infittisce, ma quelle che sembrano solo rumors sulla crisi sembrano trovare anche delle conferme.