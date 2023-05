Viaggi, ecco 9 destinazioni con paesaggi mozzafiato da vedere almeno una volta nella vita

Scegliere la destinazione giusta per un viaggio perfetto è sempre più difficile. Recentemente è stata pubblicata la lista di 9 destinazioni con paesaggi mozzafiato, da vedere assolutamente nella vita.

Viaggiare aiuta a rilassarsi e a ritemprare la mente, e questo fa parte della vita degli esseri umani da molti secoli. Infatti, i primi viaggi turistici iniziarono con i famosi pellegrinaggi medievali, anche se non possono essere paragonati a quelli moderni, poiché erano pur sempre viaggi di 1000 anni fa senza le attuali comodità. Successivamente iniziarono le grandi esplorazioni delle nuove terre, come le partenze verso le Americhe. Quindi, secoli fa si partiva soprattutto per Fede e per esplorare zone sconosciute.

Oggi, invece, si parte per ammirare l’architettura o la natura di posti eccezionali, alloggiando in comodi alberghi e pranzando in buoni ristoranti. Ma quali sono i posti più belli da ammirare almeno una volta nella vita?

I paesaggi più belli del mondo

Uno dei luoghi con un paesaggio mozzafiato è senza dubbio il Parco Nazionale Torres del Paine, o il Parco Nazionale Lauca in Cile. Sono luoghi situati al confine con l’Argentina, nei pressi della Patagonia. Gli esperti di scalate o di passeggiate in montagna possono scegliere il Cile, poiché è perfetto per queste attività. Solitamente i trekking più richiesti possono durare da 1 a 7 giorni, e c’è persino la possibilità di rifocillarsi tra la natura. In questi luoghi incantati la natura offre una vista unica: laghi, ghiacciai, montagne, deserti e vulcani pieni di neve. Un altro posto magico da visitare è la Nuova Zelanda, soprattutto per i suoi parchi e per le bellissime passeggiate tra la natura incontaminata. Questa terra è meno difficoltosa rispetto al Cile, quindi può essere scelta anche da chi non ha una grande esperienza di trekking.

Lo splendido pianeta Terra offre anche la possibilità di viaggiare in uno dei posti migliori al mondo per l’escursionismo: il Nepal e la famosa catena montuosa dell’Himalaya. Chiaramente si tratta di un luogo adatto soprattutto per chi ha una certa esperienza con le escursioni in montagna. Di solito i trekking durano dai 5 ai 7 giorni, ma a volte anche 3 settimane. Tra i posti con delle viste mozzafiato non poteva mancare la Norvegia. Infatti, il territorio norvegese è pieno di Parchi Nazionali, e per apprezzarli pienamente bisogna camminare per molte ore. Alcuni dicono che il modo migliore per vivere la Norvegia è percorrerla, perciò chi decide di andarci deve aspettarsi delle lunghe passeggiate tra le bellezze della natura.

Gli amanti del trekking devono assolutamente vedere anche la Georgia, soprattutto per i suoi parchi e per le colline di Tbilisi. Per quanto riguarda l’Africa, è possibile trovare un posto speciale per gli appassionati di escursionismo in Marocco, poiché c’è la possibilità di scalare il monte Toubkal, la montagna più alta del Nord Africa. Altri posti consigliati sono la Giordania, con i suoi luoghi molto simili ai paesaggi del pianeta Marte; il Laos che ha una vista straordinaria per le sue 4.000 isole; e il Canada per la sua natura unica al mondo, costituita da montagne, fiumi e laghi.