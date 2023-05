Mina Settembre 3, a rischio la serie: la decisione di Serena Rossi

Sembrerebbe in serio rischio la messa in onda di Mina Settembre 3. Serena Rossi avrebbe deciso: la scelta inaspettata dell’attrice.

Tra le serie Rai più apprezzate degli ultimi anni troviamo senza ombra di dubbio anche Mina Settembre. Le vicende della protagonista, interpretata da Serena Rossi, hanno intrigato tutti i telespettatori nel corso delle prime due stagioni. La conferma sembrava dietro l’angolo, ma in queste ore è arrivata la decisione dell’attrice: che cosa succede.

Sono diversi i retroscena che circolano sulla terza stagione di Mina Settembre. La sua messa in onda è stata posticipata, ma le novità non finiscono qui. Infatti si vocifera che la fiction potrebbe andare avanti senza la sua protagonista, Serena Rossi. Una decisione inaspettata specialmente se si pensa allo straordinario successo delle prime due stagioni. Gli episodi della serie hanno tenuto incollati allo schermo oltre 5 milioni di telespettatori, con la Rai che quindi ha voluto dare il via libera per la produzione dei nuovi episodi.

Le nuove puntate di Mina Settembre dovrebbero essere trasmesse durante il palinsesto televisivo 2023/2024. Il suo successo, a tratti inaspettato, ha quindi spinto il servizio pubblico a spingere sulla serie che prende ispirazione dal libro di Maurizio di Giovanni. Sono tantissimi i telespettatori che hanno chiesto nuovi episodi sulla serie che mette sotto la lente d’ingrandimento le vicende di Gelsomina, assistente sociale tra i quartieri popolari di Napoli interpretata da Serena Rossi. Scopriamo quindi cosa sta succedendo per la terza stagione.

Mina Settembre 3 si farà? La decisione di Serena Rossi

Rai Fiction non vorrebbe farsi sfuggire lo share assicurato dalla serie che vede protagonista l’attrice napoletana Serena Rossi. I vertici della televisione di stato hanno già dato il via libera per le riprese della terza stagione. Questa dovrebbe partire tra fine maggio e i primi di giugno.

Nonostante questo Dagospia avrebbe dato un’importante retroscena a riguardo, mettendo in serie discussione proprio la presenza dell’attrice napoletana all’interno della serie. Infatti Serena Rossi vorrebbe provare nuove esperienze, con i suoi dubbi che agitano Rai Fiction. Nonostante l’attrice sia legatissima al personaggio, potrebbe optare per nuovi ruoli sempre nel panorama della televisione pubblica.

La Rai, però, non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare agli episodi di Mina Settembre 3. Infatti la sua messa in onda era già stata annunciata nel corso della presentazione del palinsesto televisivo 2023/2024. Per questo motivo i vertici di Rai Fiction starebbero facendo di tutto per provare a convincere l’attrice ad accettare di vestire nuovamente i panni dell’assistente sociale. Al momento non ci sono ulteriori notizie a riguardo, ma la speranza di tutti è quella di rivedere Mina Settembre sul piccolo schermo.