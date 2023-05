Sconti pazzeschi su bici e monopattini elettrici: non perdere l’occasione

Spuntano degli sconti su bici e monopattini elettrici. A fornirli è una delle catene di elettrodomestici più famosi in Italia: il volantino.

L’Italia, l’Europa ed il mondo intero va sempre di più verso la rivoluzione green. Per questo motivo appena ci sono degli sconti su bici e monopattini elettrici la prima cosa da fare è accaparrarsi uno di questi prodotti per avere un assaggio di quello che ci riserverà il futuro. Andiamo quindi a vedere tutti i prodotti scontati.

Questo è un periodo di grandi sconti per le catene di elettrodomestici, che puntano sui clienti pronti ad essere attratti dalle offerte riguardanti la e-mobility. Piccola promo per grandi offerte, questa è la nuova promozione di Mediaworld pronta a vendere bici e monopattini elettrici a prezzi stracciati. Per i consumatori però non ci sarà tanto tempo visto che questi sconti sono validi fino al prossimo 24 maggio, sia online che nei negozi fisici.

Fino alla data stabilita dalla catena sarà possibile accedere “Rivaluta la tua e-Mobility“, in grado di fornire grandi offerte per tutti quei prodotti che riguardano la mobilità verde. Inoltre sarà possibile anche richiedere fino a 250€ di rimborso, per l’usato che presenterete in uno dei negozi della catena. Scopriamo quindi le offerte più ghiotte del nuovissimo volantino di Mediaworld.

Bici e monopattini elettrici scontati, il nuovo volantino di Mediaworld: prezzi stracciati

Mediaworld è sempre attenta alle promozioni riguardanti la mobilità green ed in queste ore ha deciso di lanciare la nuovissima “Rivaluta la tua e-Mobility“. All’interno di questa promozione sono presenti tantissimi sconti riguardanti le migliori biciclette e monopattini elettrici. Scopriamo insieme quindi quali sono i migliori mezzi verdi da acquistare entro il prossimo 24 maggio nella nota catena di negozi italiana.

Il primo prodotto da acquistare certamente, al di sotto dei mille euro, è la Vivo E-Bike a soli 999€ con un rimborso di 200€. Successivamente è ghiotta anche l’offerta per la Jeep E-Bike scontata a 1.399€ con un rimborso di 250€. Ma sembrano ottime anche le offerte per tutte le bici e monopattini elettrici di noti marchi come Nilox, Xiaomi e Segway-Ninebot.

All’interno del volantino troviamo anche la nuovissima e-bike pieghevole della Ducati al costo di 1.549 euro con un rimborso di 250€. Mentre per chi cerca una bici elettrica dalle prestazioni assolute può sempre optare per la Legnano Mountain e-bike Fuoco, in vendita a 2.249 euro, con un rimborso sempre di 250€. Queste però non sono le uniche offerte ed ulteriori informazioni a riguardo saranno disponibili sul sito ufficiale di Mediaworld, consultabile a questo link.