Star Wars Jedi Survivor, edizione limitata e spada laser in arrivo: costo e cosa contiene

Per festeggiare in maniera degna l’uscita del nuovo Star Wars Jedi Survivor, Disney ha deciso di realizzare una replica in edizione limitata proprio dell’arma del Jedi pel di carota.

Con l’arrivo del nuovo capitolo della saga che ha come protagonista un altro eroe involontario, uno dei capisaldi della narrativa di George Lucas, la società che ormai detiene i diritti per sfruttare la galassia lontana lontana ha deciso di creare quello che sta diventando rapidamente uno degli oggetti da collezione più ricercati di tutto questo pianeta.

Le caratteristiche che rendono la replica a grandezza naturale della spada laser di Cal Kestis così interessante per i collezionisti e i fan della saga della Forza sono molte. L’oggetto è stato realizzato seguendo nei minimi dettagli il modello del videogioco sviluppato da Respawn Entertainment per Electronic Arts e già questo sarebbe sufficiente. Ma le sorprese non rimangono ferme alla impugnatura. Anche la lama nasconde una sorpresa che è anche una prima volta in assoluto.

Star Wars Jedi Survivor diventa realtà

Che Star Wars non sia solo un film da guardare è un dato di fatto. Per molte persone la trilogia originale ha segnato l’infanzia. E sono spesso quegli stessi fan che continuano a tornare nella galassia lontana lontana ogni volta con lo stesso entusiasmo anche se poi a volte non vengono ripagati per intero. Da diverso tempo, accanto all’espansione nei media di intrattenimento passivi, abbiamo visto il proliferare dell’intrattenimento interattivo. I videogiochi accompagnano in realtà Guerre Stellari fin quasi dagli albori ma è ovviamente con il progresso tecnologico più recente che assistiamo adesso alle avventure migliori.

E ne è un esempio la saga al momento composta da due capitoli creata da Respawn Entertainment. Prima con Star Wars Fallen Order e adesso con Jedi Survivor, il team di sviluppo interno ad Electronic Arts sta riuscendo nel creare una nuova stirpe di eroi che impugnano le spade laser. E per festeggiare degnamente proprio l’uscita di Jedi Survivor sul blog ufficiale dedicato da Disney ai propri parchi a tema è stata annunciata la realizzazione di una edizione limitatissima proprio della spada laser impugnata da Cal Kestis. Nella confezione, realizzata in legno e su cui campeggia il numero di serie, è stata Incisa anche una delle frasi più ricorrenti proprio per il personaggio di Cal: “Trust only in the Force“.

Questo oggetto del desiderio è disponibile però soltanto in 7500 pezzi, tutti numerati, e disponibili solo attraverso due degli shop online Disney e all’interno del Disneyland Resort o del Walt Disney World Resort andando a cercare le attrazioni dedicate a Guerre Stellari. Se avete intenzione di acquistarla sappiate però che riceverete solo l’impugnatura cui dovrete, se vorrete avere l’effetto completo, aggiungere la lama da acquistare a parte. Lama che, ricalcando ciò che succede nel videogioco, potrete personalizzare tra i molti colori disponibili. Ammesso che abbiate voglia di spendere 400 dollari per l’impugnatura.