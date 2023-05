Torna la pizza di Sting, prenotazioni aperte nella splendida tenuta Il Palagio

Il noto cantautore Sting ha riaperto le prenotazioni nella bellissima tenuta Il Palagio, che è situata in Toscana: ecco tutte le informazioni

In tanti hanno prodotto un vasto numero di brani musicali nella propria vita, riuscendo anche a costruire una carriera non da poco. Ma solo poche persone sono riuscite davvero a lasciare il segno nel mondo della musica. Uno di questi è sicuramente Gordon Matthew Thomas Sumner, meglio conosciuto col suo pseudonimo Sting.

Nato a Wallsend il 2 ottobre del 1951 (71 anni), Sting è un cantautore, polistrumentista ed attore britannico. All’inizio del suo grandioso percorso, si è fatto apprezzare dal pubblico a livello internazionale rivestendo i panni del bassista nonché frontman del gruppo Police. Ad un certo, però, decise di intraprendere un cammino da solista e anche in questo caso non deluse le aspettative. Si tratta di una delle firme più importanti della musica globale e i riconoscimenti da lui ricevuti lo testimoniano alla grande.

Ha ricevuto, infatti, ben 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. Come se non bastasse, è stato anche candidato quattro volte per l’Oscar alla miglior canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i seguenti film: Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold, Ritorno a Cold Mountain e Jim: Tha James Foley Story. In totale è riuscito a vendere oltre 100 milioni di dischi, comprendendo sia l’avventura nei Police che quella altrettanto di successo da solista. Insomma, non proprio uno qualunque.

Sting, ecco tutte le info per prenotare nella sua pizzeria a Il Palagio

Ormai la musica non è più centrale nell’esistenza di questa leggenda vivente, che ama dedicarsi pure ad altre attività non poco fruttuose. In tal senso, qualche tempo fa l’artista – insieme alla moglie Trudie – ha aperto una pizzeria wine bar a Il Palagio, ossia la sua tenuta in Toscana. Così da valorizzare al meglio e allargare ulteriormente la propria produzione in Italia, sulle colline del Chianti.

L’obiettivo, entrando ancor più nello specifico, è far conoscere i vini e i prodotti locali. Il tutto attraverso una proposta di menù semplice, ma assolutamente genuina, bio e sostenibile. La pizza, non a caso, viene realizzata con farina e prodotti toscani.

Sting e la sua dolce metà, inoltre, gestiscono un vero e proprio agriturismo, dove producono miele, vino e olio extravergine d’oliva. Il cantautore risiede ormai da anni nella tenuta Il Palagio e di recente ha riaperto le prenotazioni per la pizzeria.

Lo scorso sabato 22 aprile il motore è tornato in azione. Quali sono le informazioni per provare questa allettante esperienza? La fascia oraria per wine bar e cucina è dalle 12:30 alle 22:00. In pizzeria si può cenare tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00. La domenica, infine, è possibile anche pranzare dalle 12:30 alle 14:30. Le prenotazione può avvenire sia telefonicamente che tramite Google, sul sito ‘Azienda Agricola Pizzeria di Sting & Trudie’.