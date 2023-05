Calciomercato Milan, l’obiettivo numero uno è un ex gioiello della Juventus

Maldini e Massara potrebbero tentare lo sgarbo alla Juventus durante il prossimo calciomercato, portando al Milan un ex pupillo di Allegri

Non siamo neppure nel vivo del calciomercato estivo, che già si parla dei possibili colpi di mercato dei rossoneri. L’attenzione della società del “Diavolo” è tutta rivolta verso gli obiettivi stagionali da raggiungere per continuare a competere contro il Napoli. Stavolta, però, l’avversaria sul mercato è un’altra: un obiettivo del Milan è anche nei piani della Juventus.

Il Milan ha affrontato una stagione altalenante. Alti e bassi hanno caratterizzato l’annata dei rossoneri, che ha iniziato ad agosto 2022 con grandi ambizioni. Visti i risultati della stagione precedente, in cui i rossoneri hanno conquistato il diciannovesimo scudetto della loro storia e si qualificati per la Champions League, non potevano di sicuro deludere le aspettative dei loro tifosi.

La poca costanza del Milan nelle ultime settimane è dovuta a problemi di infortunie la conseguente assenza dal campo di molti giocatori chiave. Questi infortuni hanno portato alla perdita di alcuni punti importanti e hanno rallentato l’andamento della squadra.

Per questo i dirigenti del Milan già programmano il calciomercato estivo dei rossoneri, nel tentativo di levare dal groppone di Giroud e Leao il peso di tutto l’attacco. Basti pensare al fatto che, nel corso di questa stagione, il francese e il portoghese hanno totalizzato più della metà dei goal della squadra.

Calciomercato Milan: Maldini fa il torto alla Juve?

Tra gli obiettivi di Maldini e Massara per il calciomercato estivo del Milan, potrebbe esserci un ex prospetto che piace molto al tecnico della Juventus. Il centravanti un ruolo chiave nei bianconeri 1.0 di Allegri, ma ora sta facendo molto bene in Spagna ed ha attirato l’attenzione delle big europee.

Come riporta calciomercato.it, l’attaccante in questione è Alvaro Morata: il suo contratto scadrà tra circa un anno, ma nulla porta ad escludere il fatto che il centravanti possa liberarsi molto prima di giugno 2024 dalla piazza di Madrid. Di sicuro non si può parlare di tradimento da parte di Alvaro Morata, ma i rossoneri potrebbero fare un torto bello e buono alla Juventus, da sempre sulle tracce dello spagnolo per un ritorno a Torino.

I Colchoneros possono cedere Morata per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, numeri irraggiungibili dal Milan. Tutto ciò tenendo fede alla filosofia di mercato dei rossoneri, che prevede l’acquisto di giovani promettenti da affidare a Pioli e farli crescere. Per questo, Casa Milan potrebbe non spingersi oltre i 12-15 milioni di euro per portarsi a casa il centravanti spagnolo. Un punto d’incontro potrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro, anche per tenere testa alle altre big europee sul bomber che questa stagione ha totalizzato 13 goal e 2 assist.