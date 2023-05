Guidi bene? Puoi vincere dei premi ma non lo sai: ecco come

Se guidi bene sappi che ci sono benefici che potresti non conoscere ancora. Sapevi che puoi vincere dei premi? Ecco come

La guida in auto è una responsabilità che tutti i conducenti devono affrontare. Ci sono molte regole della strada da seguire per garantire la sicurezza sulla strada, come rispettare i limiti di velocità, fermarsi alle intersezioni, dare la precedenza ai pedoni e così via. Queste regole sono fondamentali per la sicurezza di tutti coloro che si trovano sulla strada, quindi è importante che tutti le rispettino.

Rispettare i limiti di velocità è particolarmente importante, perché una velocità troppo elevata può causare incidenti gravi. Inoltre, guidare troppo velocemente in una zona residenziale o in una zona scolastica può mettere a rischio la vita dei bambini che giocano o vanno a scuola. E’ quindi importante guidare con prudenza e rispettare i limiti imposti.

Se guidi bene puoi vincere fantastici premi, ecco come fare

Un altro elemento importante per la sicurezza sulla strada sono le strisce pedonali. Le strisce pedonali sono disegnate sulla strada per indicare ai pedoni dove possono attraversare in sicurezza. Gli automobilisti devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada sulle strisce pedonali e rallentare se vedono pedoni che si avvicinano.

Inoltre, è importante che gli automobilisti evitino di usare il telefono durante la guida. L’utilizzo del telefono può distrarre l’attenzione dal guidare e aumentare il rischio di incidenti stradali.

Ma, esiste un modo per incentivare gli automobilisti a guidare bene? Sì, l’app SmanApp offre un sistema di premi per coloro che guidano nel rispetto delle regole della strada. L’app funziona in background mentre si guida, registrando i chilometri percorsi nel rispetto dei limiti di velocità.

Inoltre, SmanApp premia ulteriormente gli automobilisti che guidano correttamente all’interno delle Safe Zone. Le Safe Zone sono aree particolarmente sensibili dove è necessario prestare particolare attenzione a non superare i limiti di velocità. La partecipazione alle Safe Zone consente di accumulare ulteriori punti premio.

Ma i premi non si fermano qui. Gli utenti possono partecipare a quiz e giochi all’interno dell’app per accumulare punti premio, e possono anche riscattare i bonus giornalieri. Inoltre, SmanApp offre la possibilità di sfidare altri conducenti per vincere la classifica mensile e ottenere premi come buoni Amazon o premi offerti da aziende locali e nazionali. Infine, gli utenti possono partecipare alle aste mensili utilizzando i punti premio accumulati per vincere premi grandiosi, come smartphone o buoni carburante.