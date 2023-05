La classifica delle auto più vendute al mondo nel 2022: quante sorprese nella top ten

Ora è ufficiale, c’è la classifica delle auto più vendute al mondo nel 2022: le sorprese sono tante

Sono in tanti a chiedersi quali siano le auto più vendute nel 2022, partendo dal presupposto che ad esserne state immatricolate, a livello globale, sono 79.4 milioni di vetture nuove.

Al confronto dell’anno precedente, si registra un calo 2% anno su anno, e tale esito lievemente negativo si lega ai risultati positivi di mercati che stanno emergendo e mitigano le perdite nel Vecchio Continente in Nord-America e Cina, ed è il caso di India, Medio Oriente, Africa e Sud-Est Asiatico.

Sostanzialmente, il 24% delle vendite totali di vetture nel 2022 arriva dai suddetti mercati che stanno emergendo, il resto invece contribuisce per il 69%, stando a Jato Dynamics.

Un calo nel complesso che si lega alla crisi della catena di forniture e all’assenza dei microchip, senza dimenticare le sanzioni nei confronti della Russia che a seguito dell’invasione in Ucraina hanno portato alla perdita di quasi un milione di auto al relativo mercato, un meno cinquantanove per cento.

Classifica auto più vendute 2022: Toyota domina

In merito alla classifica della auto più vendute nel 2022, tenendo presente come punto di partenza un leggero calo, desta attenzione il comprendere quale azienda resista meglio e si piazzi nelle classifiche di vendita globale con i rispettivi modelli.

In prima posizione vi è la Toyota RAV4 con 1.016.000, -10%. Sul podio, in seconda posizione ancora una Toyota, la Corolla, 992.000 e – 10%, e in terza la Tesla Model Y, 747.000, +91%.

Honda CR-V con 733.000 e -18% in quarta posizione, prima della Toyota Camry, con 673.000 e -1%.

Altra Toyota, la Hilux con 632.000 e +13% in sesta posizione. A chiudere la top 10, Toyota Corolla Cross con 530.000 e +221%, la Ford F-150, con 525.000 e -5%, e infine la Tesla Model 3, con 482.000 e -3%.

È la Toyota Rav4 dunque al vertice della classifica, proprio al pari di quanto avvenuto l’anno precedente, pur in presenza di un calo vendite che si attesta al -10%. Rispetto ai dati Jato in merito alle immatricolazioni mondiali 2022, altri temi stuzzicano l’attenzione, ed fil caso dell’aumento delle vendite di vetture cinesi al di fuori della Cina stessa, e in tal senso si arriva a 1.5 milioni, con una crescita de quarantotto per cento. Inoltre, da rimarcare il dato record dei SUV; ne son stati venduti 32.8 milioni con un +2.3% che porta la quota di mercato da 39.7% a 41.3%.

Circa la classifica mondiale auto 2022 in merito alla carrozzeria, SUV al primo posto (42%), poi Sedan (20%) e Hatchback (16%). A seguire in quarta posizione Pick-up (8%), Van e veicoli commerciali leggeri (8%) e MPV (4%). Altre invece (2%). In tema auto, occhio alle auto elettriche che caleranno il prezzo in virtù delle nuove batterie a ioni di sodio.