Paura del dentista: con questa novità tecnologica stop all’angoscia invisibile

Tutti hanno provato almeno una volta nella vita un pò di paura dal dentista. Recentemente è nata una nuova tecnologia che fa ben sperare chi non ama le visite odontoiatriche.

Il dentista è uno dei lavori più antichi della storia dell’umanità, infatti dei recenti studi hanno dimostrato che già 10.000 anni fa molte persone avevano dei problemi di carie. Altri studi, invece, rivelano che i primi dentisti rudimentali nacquero addirittura 130.000 anni fa con l’Homo di Neanderthal. E non solo: i ricercatori hanno scoperto che la prima otturazione, fatta con la cera d’api, è stata eseguita 6.500 anni fa.

Oggi, chiaramente, i medici e la tecnologia hanno raggiunto livelli altissimi. Tuttavia, alcune persone continuano a provare una certa angoscia e paura durante le visite dal dentista. Pertanto, con una recente tecnologia sembra che si possa risolvere questo piccolo problema.

La nuova tecnologia usata dai dentisti

Si tratta di una tecnologia chiamata Digital Check-up, lanciata dalla DentalPro. Per la precisione è uno scanner intraorale, che ha lo scopo di scansionare in 3D la bocca e, successivamente, facilitare il lavoro del dentista. Attualmente, i vari problemi ai denti, possono essere osservati solo dai dentisti e non dal paziente. Quest’ultimo sente solo con l’udito tutto ciò che il dentista vuole fare nella sua bocca. La nuova tecnologia, invece, scansiona la bocca del paziente proprio per fargli osservare le condizioni dei propri denti. In questo modo il paziente può vedere con i propri occhi tutti i suoi problemi dentali.

Il gruppo odontoiatrico più grande d’Italia, chiamato DentalPro, ha lanciato il Digital Check-up in 260 centri presenti su tutta la penisola italiana. Questi innovativi scanner possono essere usati persino durante la prima visita, e grazie alle immagini a 360 gradi della propria bocca il paziente può vedere tutti i suoi problemi su un monitor. Tuttavia, in Italia vi sono circa 38.000 studi dentistici, ma solo 1 su 5 possiede lo scanner Digital Check-up. La maggior parte continuano ad utilizzare il consueto materiale per le impronte dei denti. Infatti, un altro vantaggio di questa nuova tecnologia è il fatto di poter sostituire la fastidiosa impronta dentale, che agli occhi dei pazienti appare come una sostanza colorata quasi argillosa.

Per molti esperti la Digital Check-up è una grande invenzione, poiché permette a tutti i pazienti di conoscere in tempo reale la situazione dei propri denti. Inoltre, con la spiegazione del dentista e la visione delle immagini a 360 gradi, potranno essere eliminate molte paure che subentrano proprio perché il paziente non può vedere cosa sta succedendo ai propri denti.