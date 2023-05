Incredibile scoperta sul fondale marino, era nascosto da 7000 anni sotto di noi

Le grandi scoperte sul pianeta Terra non giungono solo dalla superficie terrestre, ma anche dalle profondità dei mari. Di recente hanno fatto una scoperta incredibile datata ben 7.000 anni.

Nella lunga storia dell’umanità molti esploratori hanno sempre tentato di esplorare anche le profondità degli oceani, per scoprire le creature misteriose che vi abitano e quali siano le caratteristiche di quei posti ignoti. Gli esseri umani hanno dovuto aspettare fino all’anno 1960, prima di raggiungere il punto più profondo della Terra, chiamato la Fossa delle Marianne. Ci riuscirono grazie ad un batiscafo della U.S. Navy, il quale arrivò a quasi 11.000 metri di profondità.

E’ incredibile pensare che gli umani sappiano più cose del Sistema Solare che del fondale oceanico della Terra. Infatti, sulla Luna hanno camminato 12 uomini, ma nella Fossa delle Marianne ci sono stati solo 7 uomini. Recentemente è giunta una grande notizia, che arriva proprio dalle profondità dei mari.

L’incredibile scoperta fatta sott’acqua

Si tratta di un’antica strada realizzata circa 7.000 anni fa, attualmente situata nelle profondità del Mar Adriatico. La scoperta è stata fatta grazie alle immagini satellitari del mare, nei pressi dell’isola di Korčula in Croazia. Gli esperti pensano che in passato la strada collegava due città croate, ai tempi dell’antica cultura di Hvar. Per la precisione la strada è stata individuata a circa 4-5 metro sotto il livello del mare. In passato, molte isole croate erano unite alla terraferma, comprese le città collegate da questa antica strada. In seguito, dopo l’ultima Era glaciale avvenuta intorno al 12.000 a.C., il livello del mare s’innalzò facendo cambiare la geografia di quei luoghi.

I satelliti che hanno scoperto l’antica strada, dall’orbita terrestre sono riusciti a capire che in quella zona potesse essere presente un qualcosa creato dagli esseri umani. Successivamente, è stato l’archeologo Mate Parica, con i suoi colleghi, ad aver visto da vicino l’incredibile scoperta, dopo essersi immersi sott’acqua. E non solo: durante l’esplorazione hanno osservato anche le mura di un antico insediamento. Gli archeologi hanno dichiarato che l’area è riuscita a rimanere quasi integra, nonostante i 7.000 anni, proprio grazie alla mancanza di grandi onde, che come tutti sanno sono assenti nel Mar Adriatico, essendo un mare molto piccolo.

Le analisi effettuate sul legno ritrovato hanno dimostrato che l’insediamento risale al 4.900 a.C., cioè a circa 7.000 anni fa. E’ incredibile pensare che su quella strada situata sott’acqua camminavano delle persone 7.000 anni fa. Chiaramente il fondale marino ha coperto tutto dal fango, ma si intravedono comunque delle lastre di pietra che caratterizzano l’antica strada, che oggi è lunga circa 4 metri.