Skoda annuncia il suo nuovo Suv e il prezzo è davvero basso: caratteristiche impressionanti

Novità interessanti nel mondo del mercato automobilistico con Skoda che ha annunciato l’uscita di un nuovo SUV economico

Per il marchio Skoda il 2023 è iniziato nei migliori dei modi grazie all’introduzione dei veicoli elettrici Enyaq iV e alle nuove versioni di un’ampia gamma di auto.

Infatti, saranno molte le auto a cui Skoda rifarà il look. Come succederà con il Kodiaq che subirà un cambiamento di look prettamente estetico. In questo modo, l’auto riuscirà ed essere competitiva almeno fino al 2026. Sarà finalmente sfruttato anche il sistema di propulsione ibrido ricaricabile: già inserito in precedenza ma mai utilizzato.

Stessa sorte di restyling per il crossover compatto Kamiq. In questo caso, però, le modifiche estetiche saranno minime e leggere. Quest’autovettura continuerà a utilizzare motori a benzina a tre e quattro cilindri, quindi senza l’opzione ibridi. Entro fine 2023 sarà disponibile nelle concessionarie. Anche la Skoda Superb (giunta alla quarta generazione) subirà un cambio look. La nuova vettura offrirà maggiore comfort, abitabilità e un prezzo molto competitivo. Tutto questo, però, non prima del 2024.

B-SUV Skoda 2023/2024: una novità super economica

C’è fermento all’interno del Gruppo Volkswagen per l’uscita del nuovo B-SUV di Skoda. Il veicolo dalle dimensioni ridotte, e per questo adatto per la città, sarà venduto a un prezzo inferiore a 25 mila euro. Opzione interessante per chi cerca un’auto elettrica con un prezzo economico.

Il nuovo modello, completamente elettrico sarà considerato l’alternativa alla Skoda Fabia che comunque continuerà a essere commercializzata. Oltre a essere compatta, sarà rialzata come un SUV rispecchiando la tendenza del mercato automobilistico. Questo, infatti, cerca sempre più spesso veicoli spaziosi, comodi e sportivi.

Le informazioni sul nuovo SUV Skoda non sono molte. Non si conosce il nome, ma si sa che dovrebbe sostituire la Citigo-e iV e che è stato costruito unendo le produzioni dei recenti concept Volkswagen ID 2all e Cupra UrbanRebel.

Inoltre, sarà il primo veicolo del Gruppo Volkswagen a essere basato sulla piattaforma a trazione anteriore MEB progettata proprio per i veicoli elettrici. Questa scelta consente di offrire maggiori opzioni di batterie comprese tra 24 e 45 kWh di capacità: l’autonomia stimata è compresa tra i 200 e i 400 km.

Numerose anche le tecnologie avanzate presenti sul SUV Skoda; tra questi si segnalano, giusto per dare degli esempi:

sistema di assistenza alla guida;

connettività, anche rapida in modo che il veicolo possa raggiungere l’80% della carica in meno di 30 minuti.

Bisognerà, però, aspettare il 2025 per vedere il nuovo B-SUV di Skoda circolare su strada. Un’opportunità da non perdere per tutti i clienti del Gruppo Volkswagen (ma non solo).