Legge 104 e maxi sconto sull’acquisto di frigorifero e lavatrice, non tutti lo sanno e perdono l’occasione

Non è facile districarsi nelle normative della Legge 104, ma in molti possono ottenere un maxi sconto sull’acquisto di frigorifero e altri elettrodomestici.

La Legge 104 contempla alcuni benefit per i portatori di handicap e/o disabilità mentale, ma non sempre è chiaro quali siano.

D’altronde, e questo è un bene, la Legge offre un supporto ai disabili civili, ma diverso in base alla singola situazione. Le persone che hanno l’invalidità certificata dall’apposita commissione INPS possono sfruttare esenzioni ticket o sui farmaci, benefit su abbonamenti, bollette o spese necessarie, e ricevere anche una pensione di invalidità. Per ottenere questi e altre misure di sostegno, però, il disabile deve rispettare determinati requisiti.

Sappiamo, ad esempio, che un portatore di handicap può acquistare un autoveicolo con l’Iva agevolata al 4% invece che al 22 e che a seconda della situazione può anche non pagare il Bollo. Ma cosa succede con gli elettrodomestici altri dispositivi di elettronica di consumo? La risposta degli esperti.

Maxi sconto sull’acquisto di frigorifero e lavatrice, ecco se ti spetta

I titolari della Legge 104/92, possono usufruire, come detto, di diverse agevolazioni fiscali. Non esiste, però, un elenco definito e univoco che contenga tutti i tipi di dispositivi acquistabili con l’iva al 4%, e ciò per una ragione ben precisa: ogni caso è a sé ed è necessaria una precisa documentazione.

Infatti le agevolazioni spettando per “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap” e dunque non tutti possono accedere alla medesima misura assistenziale.

In sostanza, solamente se la tipologia di disabilità/handicap ha un collegamento con la necessità di usare un determinato dispositivo. A decidere questo collegamento sarà la Commissione, che esaminerà la documentazione fornita dal disabile con la 104 e dal suo medico curante o specialista che lo segue.

Dopo aver effettuato la valutazione della pratica, il disabile saprà in breve tempo quali benefit gli sono concessi e come potrà usufruirne. Per ottenere ad esempio sconti sugli elettrodomestici, cellulari o computer, i certificati portati all’esamina dovranno comprovare che “facilitano l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale”.

Si tratta di una regola che desidera tutelare maggiormente chi ha specifiche disabilità, che come possiamo ovviamente immaginare non sono tutte uguali e non a tutti danno problematiche gravi nella vita quotidiana.

In sostanza, se un portatore di handicap con la 104 desidera ottenere presso un rivenditore l’Iva agevolata al 4% dovrà presentare al commerciante la documentazione rilasciata dalla Asl competente, che certifica le condizioni sopra descritte.