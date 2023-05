Twitter, novità assoluta per tutti: il cambiamento è al vertice

E’ stato certamente meno complesso per altre sue aziende. Elon Musk ancora a caccia della quadra per il suo Twitter. Così meglio affidarsi al nuovo che avanza, in cerca di nuove idee.

Lo si era capito subito che l’investimento su Twitter non avrebbe portato alla gloria istantanea come accaduto per Tesla e SpaceX. L’acquisto del social con l’effige del BlueBird non è stato, per il momento, una delle migliori trovate di Elon Musk come imprenditore.

Il desiderio di prenderlo, poi il dietrofront, alla fine l’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, un po’ evitare una battaglia giudiziaria persa in partenza con la precedente proprietà, un po’ per affermare la sua leadership in qualsiasi settore di mercato dove è entrato, ha preso Twitter.

Ma il social più sintetico al mondo sta stentando a reggere il passo con gli altri competitor, a tal punto che Mark Zuckerberg, fiutando il buco che sta lasciando Twitter, ha deciso di creare un’alternativa, made in Meta. Tant’è.

Una figura importante

Elon Musk sta cambiando un po’ tutto sul social dell’Uccellino, a tempo determinato c’è state perfino un cane Shoba Inu al posto dei BlueBird. Ma tra Spunta Blu a pagamento, licenziamenti in tronco e qualche altra trovata bizzarre, sta perdendo solo credibilità. Meglio farsi aiutare da qualcuno esperto negli affari, nelle vendite soprattutto, che vanta un eccellente curriculum, in grado di dare una bella sterzata al cammino da gambero che sta facendo Twitter.

In tal senso va inquadrata la scelta di un nuovo CEO, donna per la precisione. La svolta epocale di Elon Musk è stata quella di puntare su Linda Yaccarino, come anticipato dal Washington Post. E’ nota tra i dirigenti dei media statitunensi, reduce dall’esperienza più che positiva alla NBCUniversal, come presidente delle vendite pubblicitarie. Ha lavorato per Turner Entertainment per oltre quindici, diventando vicepresidente esecutivo e direttore operativo sempre nel campo delle vendite pubblicitarie, dove ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni pubblicitarie e di marketing innovative.

Elon Musk crede in lei, accresciuta da 12 anni di NBCUniversal, dove si è messa in evidenza recitando un ruolo chiave nel lancio del servizio di streaming Peacock, canale gratuito nel bouquet di SKY per gli abbonati, in primis, dell’intrattenimento e cinema. Un figura importante Lina Yaccarino: l’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la nominò membro del President’s Council on Sports, Fitness, and Nutrition, sotto il suo mandato. Ora tocca a Elon Musk avvalersi delle sue prestazione per risollevare quel BluBird che tutto sta, fuorché volando.