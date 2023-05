Metaverso, sta per accadere quanto di più triste c’è al mondo: la notizia

Il famoso metaverso, il mondo virtuale nel quale immergersi per vivere emozioni mai provate prima, potrebbe aver avuto dei problemi molto seri che ostacolerebbero il suo cammino.

Questo mondo virtuale, chiamato metaverso, è un sistema per far immergere un utente al”interno di un vero e proprio universo digitale. Il modo più semplice per riuscirci è indossare i consueti occhiali a realtà aumentata (AR) e le cuffie a realtà virtuale (VR). Grazie a questo sistema l’utente ha la sensazione di abbandonare il mondo reale e di immergersi nel mondo virtuale, con l’obiettivo di conoscere da vicino le epoche passate, come ad esempio camminare nell’antica Roma, oppure per lavoro partecipando a riunioni e semplicemente per incontrare amici lontani nella vita reale.

Per molti il metaverso è la nuova tecnologia che rivoluzionerà il mondo, come hanno fatto internet e i social. Tuttavia, sembra che attualmente stia affrontando dei seri problemi, che possono ostacolare il suo percorso verso il futuro.

I problemi del metaverso

Ufficialmente il metaverso è nato nel 2021, quando il fondatore di Facebook ha creato il nome Meta come simbolo delle sue aziende. Infatti, nel gruppo Meta vi sono tutte le aziende di Mark Zuckerberg: Facebook, Instagram e Whatsapp. L’obiettivo del miliardario, che ha fondato il primo social di successo mondiale, è creare un mondo virtuale nel quale far incontrare gli amici e i colleghi, oppure per un uso didattico nelle scuole. Purtroppo, dopo soli due anni il metaverso sembra aver perso l’entusiasmo, soprattutto perché tutto il mondo si sta concentrando su una nuova tecnologia che cambierà ogni aspetto della vita quotidiana: l’intelligenza artificiale (AI). Quest’ultima ha quasi del tutto sorpassato il metaverso, e sta continuando ad accelerare ogni giorno verso il futuro.

Chiaramente, ciò che pesa di più è la mancanza di una visione del futuro chiara. Sono in molti a voler sapere il motivo per cui bisogna spendere centinaia di euro per comprare degli occhiali a realtà aumentata, con l’obiettivo di entrare in un mondo di cartoni animati. Tutto ciò sta facendo rallentare una delle tecnologie più promettenti di questo secolo e, al contempo, sta spianando la strada all’intelligenza artificiale, che appare molto più utile al mondo. Per alcuni Zuckerberg ha addirittura tradito tutti, con le sue promesse e visioni false sul futuro.

Infatti, molte aziende gli hanno creduto e hanno cominciato ad investire sul metaverso. In conclusione, lo accusano di aver bruciato decine di miliardi di dollari per perseguire un sogno che non sembra possa diventare realtà. Inizialmente le promesse erano state alte, perché annunciavano enormi guadagni con il metaverso, poiché ci si aspettava che milioni di persone avrebbero usato questa tecnologia, e avrebbero passato almeno un’ora al giorno nel mondo virtuale.