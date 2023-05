Domande per nuovo bonus economico aperte, ecco la procedura

Opportunità per molti di ottenere un nuovo bonus economico le cui domande sono state aperte proprio nel mese di maggio.

Le domande di un nuovo bonus in Italia sono finalmente iniziate. Accedervi è anche molto semplice, purché il richiedente sia in possesso delle credenziali SPID, CIE e CNS.

La premessa è che si tratta di un bonus non tanto ricco dal punto di vista degli importi, ma che può far comodo un po’ a tutti. Scopriamo di cosa si tratta.

Bonus 2023, questo serve a tutti: info e importo

Il bonus vista (detto anche bonus occhiali) è stato introdotto con la legge di Bilancio 2021 e si applica dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Lo possono richiedere le famiglie con un ISEE inferiore a 10 mila euro per una sola volta ma per ciascun componente che ne abbia necessità.

Due sono le opzioni per ottenere questo bonus economico:

voucher (buono) dal valore di 50 euro da spendere entro 30 giorni dal momento della domanda, purché il negozio sia accreditato dal sito;

(buono) da spendere entro 30 giorni dal momento della domanda, purché il negozio sia accreditato dal sito; rimborso di 50 euro a coprire le spese sostenute per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto. Gli acquisiti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

È doveroso precisare che sia gli occhiali sia le lenti a contatto devono essere a uso correttivo; quindi, riguardo alle lenti non saranno ammesse quelle colorate. Inoltre, si fa presente che il voucher sarà emesse contemporaneamente alla domanda perché sarà in formato digitale e con un QR Code dedicato. Tra l’altro, potrà essere utilizzato subito.

Il rimborso, invece, sarà attivo solo dopo la richiesta effettuata nei tempi stabiliti, ovvero entro il 3 luglio 2023. In seguito, sarà accreditato sul conto corrente del richiedente. Come detto in precedenza, richiedere il bonus economico per occhiali da vista e lenti a contatto è molto semplice.

Per prima cosa bisognerà collegarsi alla piattaforma telematica predisposta dal ministero della Salute. Questa resterà in funzione fino alla fine del 2023 o almeno fino all’esaurimento delle risorse economiche previste dal governo. Il bonus sarà erogato in base all’arrivo cronologico delle domande.

Per accedere alla domanda il richiedente deve utilizzare le credenziali SPID, CIE e CNS. Inoltre, oltre ai dati anagrafici, deve inserire la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Per il rimborso, invece dovrà allegare:

gli estremi del documento di acquisto;

la copia della fattura con la data e l’importo della spesa;

la partita IVA del rivenditore;

il codice IBAN del conto sul quale ricevere il rimborso.

Infine, per non perdere questa occasione conviene consultare la lista dei negozi accreditati, poiché non tutti i negozi di ottica accettano il bonus vista.