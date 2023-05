Addio al condizionatore, ora ci sono loro

Esistono delle alternative valide al condizionatore? Che ci crediate o meno, sì, e potrebbero interessarvi: ecco quali sono.

L’estate è alle porte ormai e molti di noi sono pronti ad accoglierla a braccia aperte. Svegliarsi la mattina e decidere di andare a farsi un bel bagno, come potreste immaginare, è il sogno di tantissime persone, ed è una attività ben più che gettonata per ovvie ragioni. Basterà attendere un paio di settimane prima di poterlo fare, per cui tenete duro e stringete i denti: presto potrete divertirvi come non mai.

Se da un lato si immagina lo scenario sopracitato, dall’altro non si può negare che arriverà un caldo più che infernale. Per l’occasione si cercano di adottare tutte le soluzioni possibili, e la prima a cui si pensa di solito è proprio il climatizzatore. Visti i tempi duri economicamente parlando, però, esisterebbero delle alternative valide e assolutamente convenienti.

Le soluzioni alternative al climatizzatore: quali sono

Una delle idee migliori alternative al condizionatore è il raffreddatore evaporativo, che grazie ad un meccanismo di tipo naturale riesce a raffreddare gli ambienti velocemente e senza problemi. L’aria viene aspirata da una ventola posizionata dentro l’accessorio, che permette di filtrarla e di pulirla, per poi farla uscire da un pannello bagnato d’acqua e ghiaccio.

Non possiamo poi non citare il ventilatore. Attualmente ne esistono di diversi tipi e sono tutti più o meno uguali, seppur cambi a seconda del fatto che possa essere tradizionale o smart. Per i più ingegnosi forse potrebbe interessare maggiormente il ventilatore a colonna, cioè una versione più grande e moderna del ventilatore piccolo di cui abbiamo parlato in precedenza. Ciò non toglie che entrambe siano delle soluzioni efficaci e soprattutto vantaggiose, specialmente perché non costano molto e sono alla portata di tutti.

Qualcun altro, però, non avrà escluso di sicuro il condizionatore portatile. Come la sua controparte attaccata alla parete, questo prodotto invece può essere trasportato ed emanare aria fresca in continuazione, permettendoci di godere di una assoluta freschezza unica nel suo genere. Infine non dimentichiamoci del deumidificatore, altro strumento famoso e che assorbe il vapore acqueo per abbassare l’umidità, rendendo l’aria più secca per non rendere il caldo insopportabile. Un altro consiglio, un attimo diverso dai precedenti, è quello di bere tanto. L’acqua è infatti il primo alleato per combattere il caldo.