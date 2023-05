Il caffè green arriva da Marte, l’invenzione tutta italiana incuriosisce tutti

Sta arrivando un nuovo tipo di caffè, ma questa volta sarà del tutto diverso rispetto ai soliti che conosciamo: verrà coltivato su Marte

Il caffè è buono e piace a tutti, questo lo sappiamo molto bene, ed è per questo motivo che non se ne può fare a meno. Svegliarsi la mattina e prenderne almeno una tazza è una azione più che comune, ragione per la quale difficilmente non troveremo qualcuno che non la pratichi. Addirittura se viene abbinato ad un cibo che ci piace tanto, come una brioche o una merendina ad esempio, non possiamo che essere ancora più felici in pratica.

La coltivazione dei chicchi di caffè, oltretutto, è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni, il che è normale dal momento che le persone siano prettamente alla ricerca di questo prodotto. Qualcuno, però, ha avuto la brillante idea di promuovere il caffè in una maniera del tutto diversa da quelle a cui siamo abituate, sorprendendoci del tutto. Parliamo della possibilità di coltivare i chicchi di caffe non sulla Terra, bensì su Marte.

Chicchi di caffè coltivati su Marte: dietro l’idea si nasconde un messaggio importante

Certamente non nel vero senso della parola, anche perché sarebbe una possibilità ancora remota, ma è comunque una idea. L’iniziativa viene da Lavazza, società attivissima in questo settore che ha proposto iMarte! For Another Planet allo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto del nostro pianeta. Ma che cosa ha voluto riferire nello specifico, e quale intenzione avrà una promozione di questo calibro?

Come abbiamo detto prima, Lavazza, non vuole coltivare – sul serio – dei chicchi su Marte, ma soltanto promuovere il tema con un video apposito sulla questione. Infatti, è stato realizzato uno spot pubblicitario in cui dei chicchi rossi sembra che vengano coltivati nel suddetto ambiente marziano, lanciando un messaggio più che importante a tutte le aziende del mondo: non contribuire al riscaldamento globale attualmente in corso.

Il progetto in questione è volto a combattere questa piaga che pare stia dilaniando il nostro pianeta sempre di più, motivo per cui Lavazza si è schierata dalla parte del bene ed ha deciso di affrontare la questione nel più breve tempo possibile. Oramai è da molto tempo che promuove pratiche agricole sostenibili e supporta iniziative inerenti alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità economica, elementi che – purtroppo – tante compagnie dello stesso settore tendono ad ignorare.