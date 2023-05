Il social network chiede il cambio del nome utente a tutti gli iscritti, la notizia è ufficiale

Arriva la novità per l’usatissimo social network, ormai è ufficiale: gli utenti dovranno cambiare nome, ecco come e perché.

Siamo ormai nell’era dei social network da diverso tempo e lo scoppio della pandemia data dal Covid-19 non ha fatto altro che (sfortunatamente in situazioni piuttosto complicate e drammatiche) dare una forte accelerata alla comunicazione online, permettendo a tante persone di rimanere a contatto (e di lavorare, o fare lezione) anche col distanziamento sociale.

Fortunatamente, ora che l’allarme è rientrato e le attività sono riprese normalmente, è possibile di nuovo stare insieme ed incontrarsi ma, allo stesso tempo, i social vengono ancora utilizzati come forma di comunicazione.

Tra i tanti che conosciamo, ce n’è uno che ha fatto il suo esordio esattamente otto anni fa e che, diventato più popolare e utilizzato che mai anno dopo anno, sta ora portando delle grandi novità per tutti gli utenti: presto, si dovrà cambiare nome utente. La novità è ora ufficiale ed arriva per questo motivo, ecco come si dovrà procedere.

Cambio di nome utente sul social network: i dettagli a riguardo

La piattaforma chiamata in causa è Discord, ben nota ormai a tutti per la sua capacità di mettere in contatto tantissime comunità di videogiocatori. Proprio per aumentare la connettività tra gli utenti e rendendo più facile la ricerca dei nostri amici, è stato chiesto agli utenti di cambiare il proprio nome, allineando il nickname ad altri noti social come Twitter e Instagram.

Fino al momento, su Discord gli utenti erano identificati con un hashtag seguito da dei numeri, ma nelle prossime settimane le cose cambieranno in maniera sensazionale; sarà possibile infatti scegliere il proprio nome, sempre preceduto dal simbolo “@”. Un cambiamento che, come rivelato da un portavoce della piattaforma a BBC News, arriva “per rendere Discord più accessibile e facile da usare sia per i nuovi utenti che per quelli esistenti”.

Insomma, a distanza di otto anni da quel maggio 2015, quando è stato lanciato, Discord è pronto a dare una svolta epocale alle proprie funzioni guardando con fiducia al futuro; fino ad oggi sono 150 milioni gli utenti attivi e, visto il grande successo riscosso dalla piattaforma, gli sviluppatori puntano ad accogliere sempre più utenti nello spirito di condivisione e amicizia che ne ha animato la creazione.