Non fare niente: ci riesci davvero? Lo puoi sapere così

Riuscireste a non fare… niente? Non è una presa in giro, bensì una vera e propria sfida accessibile a tutti: ecco in cosa consiste.

Tutti quanti noi, chi più chi meno, siamo occupati nel svolgere determinate azioni che ci portano via un sacco di tempo durante la giornata. Può essere per via del lavoro, che certamente non può essere trascurato dato che faccia parte della nostra vita, oppure per altre questioni relative agli hobby che svolgiamo giornalmente. Insomma, è impossibile costatare che cosa faccia una persona nel tempo libero: ci vorrebbe troppo tempo.

In altri casi, invece, succede anche di avere così tante ore a disposizione da non sapere in che modo impiegarle. Ciò significa che sarà necessario consumarle in qualche modo, magari uscendo con i nostri amici oppure cercando di ammazzare il tempo in maniere a cui non abbiamo ancora pensato. Ci sarebbe un discorso più che complicato da fare in questo caso, e non avrebbe molto senso visto e considerato che tutto dipenda dalle persone.

Non faresti nulla come dici? Mettiti alla prova allora: questo gioco ti sfiderà

Ma se vi dicessimo che esiste una challenge che ci sfida esattamente nel non fare niente? Sembrerebbe stupida a conti fatti, tuttavia possiamo assicurarvi che non è affatto così facile come vorrebbe apparire. Forse perché sarà necessario soddisfare dei criteri specifici, oppure non si potranno infrangere delle regole specifiche che ognuno di noi dovrà leggere e, di conseguenza, rispettare. Di che gioco stiamo parlando con precisione?

La sfida di cui abbiamo parlato è presente in questo sito, e non appena entrerete non dovrete fare nulla per ben due minuti. Ciò che conta è non toccare il mouse o la tastiera in 120 secondi per l’appunto, altrimenti la prova fallirà e quindi dovrete ripartire da zero. Come abbiamo detto può sembrare che sia molto facile o eseguibile con una certa semplicità, però non toccare assolutamente nulla per così tanto tempo non è da tutti.

Per cui se, come noi, amate questo genere di prove, potrebbe essere un buon momento per sfidare voi stessi o i vostri amici nel tempo libero. Non è nulla di particolarmente strano o che potrebbe farvi arrabbiare, dunque vi suggeriamo vivamente di provarlo dato che è disponibile per tutti. In fin dei conti opportunità del genere non se ne vedono spesso, il che vale a dire che non dovremo rinnegarla: potrebbe rivelarsi essere divertente!