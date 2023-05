Rivoluzione nella medicina: gli impianti ortopedici non saranno più soggetti a guasti e infezioni

Di recente è giunta un’importante notizia nel campo della medicina: gli impianti ortopedici sono stati migliorati e non avranno più problemi di guasti e infezioni.

La medicina ha fatto enormi progressi negli ultimi anni, soprattutto grazie alle moderne tecnologie. Molte persone non ci fanno più caso, ma in passato non era così efficiente e tecnologica. Infatti, i primi medici conosciuti risalgono addirittura a circa 5.000 anni fa nell’antico Egitto. A quei tempi i medici credevano che molte malattie fossero nate per eventi superstiziosi o per la presenza di demoni.

Oggi, 5000 anni dopo, esistono medici altamente formati e circondati di tecnologia di altissimo livello. Nell’attuale epoca si possono compiere delle vere e proprie rivoluzioni, come ad esempio i nuovi impianti ortopedici.

Gli impianti ortopedici rivoluzionari

Talvolta, la più grande fonte di ispirazione è la natura e i suoi esseri viventi. Infatti, una squadra di ricercatori dell’Università dell’Illinois ha creato dei rivestimenti intelligenti per gli impianti ortopedici. L’ispirazione per questa idea è giunta proprio dalla natura, per la precisione dalle ali delle libellule. Queste ultime possiedono una nanostruttura capace di eliminare i batteri. Più specificatamente è ricoperta da piccolissimi aghi, che hanno il compito di colpire le pareti cellulari dei batteri e di ucciderli. I ricercatori hanno riprodotto quasi lo stesso meccanismo presente nelle ali della libellula su questi impianti ortopedici, per ottenere degli impianti privi di batteri, e quindi senza infezioni. Ciò che sorprende maggiormente è che non occorre prendere nessun antibiotico o altri farmaci per prevenire le infezioni.

Solitamente, i problemi più importanti di questi impianti ortopedici sono proprio causati dalle infezioni e dai guasti. Per questo motivo la nuova creazione risulterà estremamente utile. Inoltre, per renderla ancora più tecnologica, i ricercatori hanno inserito dei sensori elettronici sensibili sulla parte opposta del rivestimento antibatterico, con lo scopo di controllare le parti meccaniche degli impianti. Tutte le informazioni ottenute dai sensori possono aiutare i medici a migliorare il processo di guarigione. Naturalmente, i nuovi impianti ortopedici antibatterici e intelligenti portano la medicina nel futuro.

E’ incredibile pensare che un simile apparecchio possa prevenire le infezioni senza l’utilizzo di antibiotici, ma solo copiando le ali della libellula. E non solo: i vari sensori installati lo rendono addirittura super tecnologico, capace di informare i medici costantemente sulla situazione dell’apparecchio. I ricercatori hanno testato questa tecnologia sui topi e sulle pecore, prima di provarli sugli esseri umani. I risultati sembrano molto buoni, non vi è nessuna presenza di infezioni nei topi e i vari sensori hanno funzionato bene.