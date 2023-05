È appena stata costruita la prima macchina volante, molto presto sarà ovunque

Le auto volanti non sono più una trovata da film di fantascienza: diventano realtà e molto presto entreranno a far parte della nostra vita

Sembra una questione di fantascienza, in effetti le macchine volanti le abbiamo sempre immaginate in un futuro talmente tanto lontano da stentare a crederci. La verità è che la tecnologia negli ultimi tempi ha subito un’accelerazione spaventosa. In pochi anni sono stati fatti passi da giganti, anche nello stesso settore automobilistico. Si pensi ad esempio alle auto elettriche che ormai sono diventate parte del nostro quotidiano, oppure Tesla, capace di mettere in strada auto che si guidano da sole.

Qualche anno fa solo a pensare idee del genere sarebbe stato futuristico. Anche gli stessi esponenti di settore sono a conoscenza dei nuovi studi ma prima di annunciare l’arrivo di una novità epocale ci pensano bene perché l’effetto sulla società potrebbe essere irreversibile (si pensi a questo proposito delle auto volanti e ai possibili effetti sulle organizzazioni delle città che decideranno di far approdare la novità).

Le macchine volanti diventano realtà: arriva il primo progetto, sul mercato tra qualche anno

Le macchine volanti non sono più un sogno impossibile. Certo, prima di applicarle come tecnologie per le città smart bisognerà studiare un nuovo assetto della città stessa, ma la strada è sempre più vicina. Il produttore brasiliano di aerei elettrici Eve Holding ha infatti già annunciato di aver condotto con successo un test per il veicolo futuristico soprannominato taxi volante. Eve ha anche dichiarato di iniziare le prime operazioni commerciali del suo veicolo nel 2026.

Un’idea che diventerà realtà molto presto, con tecnologia elettrica: l’ibrido è già vecchia scuola. La casa madre è controllata dal produttore di aeromobili Embraer, con il quale collabora per i brevetti. Il concetto è chiamato veicolo elettrico verticale di decollo e atterraggio o eVTOL e potrebbe cambiare radicalmente il concetto di auto in pochi decenni (anche meno).

Ora non resta che capire come una novità del genere riesca a fondersi con un immaginario di smart city ancora poco ‘moderna’, soprattutto nel contesto italiano dove l’innovazione è Milano e il resto è un gran caos (si pensi anche a Roma, e come un’auto volante potrebbe trovare spazio in un traffico infinito). Molto probabilmente sarà prima l’estero a proporre l’approdo delle prime macchine volanti, l’Italia le vedrà in un momento successivo in base a come andrà il lancio sul mercato.