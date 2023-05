Gioco da tavolo “hot”, è già boom di vendite

Arriva il nuovo gioco da tavolo ‘hot’ pronto a sdoganare diversi tabù: ecco la presentazione di Blackout dalle creatrici, subito boom di vendite.

Tantissime persone, il sabato sera o in altri momenti, decidono di passare del tempo insieme divertendosi con celebri giochi di società: si va dai classici Monopoly e Risiko a sempre nuovi giochi inventati per garantire tanto divertimento in compagnia, aumentando la socialità.

Tra i tanti giochi lanciati sul mercato pare proprio che, a spopolare in quest’ultimo periodo, sia uno in particolare pronto a sdoganare molti tabù presenti nella nostra società in relazione alla sessualità. Sapete come si chiama?

Il nuovo gioco è Blackout e ad inventarlo sono state due ragazze, due ex-compagne del liceo che hanno raccontato del processo creativo e di come funziona il gioco una recente intervista a Il Corriere della Sera. E’ veramente sorprendente e può essere acquistato direttamente online: ecco i dettagli.

Blackout, il nuovo gioco pronto a rompere gli schemi e i tabù: ecco come funziona

In un misto tra il celebre “gioco della bottiglia” e Monopoly, Blackout punta a “normalizzare” alcuni discorso sui rapporti intimi e non solo, rovesciando stereotipi e strutture mentale che spesso ci portano a mentire agli altri e, in primis, anche a noi stessi. “Con Carlotta ci siamo sorprese a pensare a quanti imbarazzi sul sesso esistono tra i nostri coetanei e come spesso il rapporto con il proprio corpo viene vissuto male” ha spiegato a Il Corriere Margherita Winkler, che ha creato il gioco nel 2020 (nel pieno della pandemia) insieme alla sua ex-compagna del liceo Carlotta Onorato.

Blackout è composto da una plancia di gioco con un mazzo di 52 carte, 2 dadi e 8 pedine (dei condom) che si muovono come nelle più classiche partite del Monopoly. Tra obblighi e penitenze fatti per abbattere tabù e inibizioni, il gioco permette ai giocatori di aprirsi: non ci sono vincitori e chiunque può decide di ritirarsi in qualsiasi momento.

A commentare il gioco anche la nonna di Margherita, Lina Sotis, nota scrittrice, giornalista e notista di costume: “Aiuta a vincere le timidezze che creano distanze, noi giocavamo al gioco della bottiglia, cosa c’è di più bello di sfiorarsi, darsi un bacio, dichiararsi? Il mio sogno è che a giocarci non siano solo i ragazzi, ma anche le persone della mie età, gli ottantenni” le parole della Sotis. Il gioco può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale blackoutgame.org.