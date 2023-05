Instagram, il grande ritorno fa piangere tutti di gioia

Arrivano novità per il social targato Meta, la società ha annunciato l’ufficialità: gioia tra gli utenti che avevano perso speranza

Instagram continua a evolversi cercando di sovrastare la concorrenza delle nuove realtà come Tik Tok. Il fatto è che essendo una piattaforma complicata, l’idea di incentrarla sui soli video non è sembrata vincente. Così Meta ha deciso di giostrare ancora con l’algoritmo, attualmente infatti viene data la giusta considerazione sia ai Reels che ai post, senza quelle forti differenziazioni precedenti. Instagram è un social completo perché presenta ancora una forma scritta, che invece Tik Tok ha completamente abolito.

L’utente si può esprimere in forma scritta, attraverso le immagini oppure in forma parlata con i video, o attraverso un video-editing con musica nei Reels, ma anche con le storie; insomma, ha una vasta scelta. Il fatto è che per Instagram Italia erano iniziati i problemi per via di un mancato accordo tra Meta e Siae, che ha fatto sì che allo scadere del contratto del 2022, Meta facesse decadere la presenza di musica italiana sui suoi social. Questo perché la Siae pretendeva un altro tipo di accordo, richiedendo di accedere a una forma di guadagno sulle visualizzazioni dei contenuti degli utenti, informazioni che Meta si rifiutava di condividere per questioni di privacy.

Interviene l’antitrust e torna la musica su Instagram, Meta costretta a sedersi al tavolo delle trattative

Con l’intervento dell’Antitrust di poco tempo fa, Meta aveva ricevuto l’avviso ultimo di risedersi al tavolo delle trattative per parlare ancora una volta con la Siae e arrivare a un accordo. Tutto ciò aveva causato non solo molti danni a chi con i social ci lavora, ma anche a tutti gli utenti che si sono trovati spaesati a dover operare su di un social senza musica.

La Siae ha sempre dichiarato di essere esente dalle decisioni, incolpando Meta per la scelta drastica, quando invece la società di musica italiana voleva solo tutelare i diritti di copyright dei suoi artisti.

Adesso Meta e Siae si sono seduti ancora una volta al tavolo delle trattative ed è arrivato l’annuncio ufficiale: Meta ripristinerà la musica per i suoi utenti fino a ottobre, allungando il periodo contratto dell’accordo del 2022. Una sorta di passo indietro da parte di Siae, pur di riuscire ad arrivare a un accordo a lungo termine attraverso le trattative di questi mesi estivi. In questo senso è Meta che ha avuto la meglio, ma la Siae sotto consiglio dell’Antitrust si è mostrata aperta a un sacrificio pur di chiarire la situazione nei mesi successivi.