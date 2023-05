Netflix, film e serie in arrivo a giugno che non devi assolutamente perderti

Netflix si prepara ad accogliere film e serie assolutamente da non perdere: ecco quali saranno le novità di giugno sulla piattaforma streaming.

Questo mese di maggio ha regalato grandissimo contenuti a tutti gli abbonati a Netflix, con l’arrivo in streaming di prodotti di altissima qualità. A spopolare sicuramente La regina Carlotta, spin-off di Bridgerton e che in pochissimi giorni ha già fatto il pieno di visualizzazioni.

Solo ad aprirlo, il catalogo di Netflix è veramente già ricchissimo ma, come sappiamo, ogni mese, la piattaforma streaming accoglie nuovi contenuti pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico: dalle serie ai documentari, fino ai film o agli anime, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma quali sono le serie più attese per il prossimo giugno, quelle che di certo sono pronte a spopolare in men che non si dica su Netflix? Ecco le novità sui prossimi arrivi sulla piattaforma streaming, alcuni titoli risultano davvero imperdibili per tutti gli abbonati ed accendono l’entusiasmo.

Netflix, le novità di giugno: i titoli più attesi del prossimo mese

La qualità rimarrà veramente altissima su Netflix a giugno, tanto che i titoli in arrivo sono già amatissimi dal pubblico. Solamente nella prima settimana sbarcherà in streaming la sesta stagione di Black Mirror, serie antologica che in dieci anni ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico; tra gli altri arrivi, però, anche l’attesissima nuova serie di Zerocalcare.

Questo mondo non mi renderà cattivo debutterà infatti ufficialmente il 9 giugno, con la serie pronta a bissare il successo travolgente ottenuto da Strappare lungo i bordi; il fumettista romano ha confezionato con Netflix un altro prodotto animato assolutamente da non perdere. Grande attesa anche per la prima parte della terza stagione di The Witcher, serie fantasy ispirata ai libri di Andrzej Sapkowskie ai celebri videogiochi CD Project Red.

La prima parte sbarcherà in streaming il 29 giugno (i primi cinque episodi), mentre per i restanti tre si dovrà attendere luglio. Tra gli altri titoli (in attesa di ulteriori aggiornamenti) a momento attesi troviamo I GIORNI, Manifest, Barracuda Queens , I miei primi tempi – stagione 4, Questo mondo non mi avrà e Il nostro pianeta II. Si prospetta davvero un gioco incredibile su Netflix, per iniziare al meglio un’estate entusiasmante!