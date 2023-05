Yoga o Pilates? Ecco che persona sei in base alla tua preferenza

Yoga o Pilates? L’attività che sceglierai dirà molto della tua persona. Scopri chi sei davvero in pochi minuti

Tutti quanti noi abbiamo uno sport del cuore o una disciplina che amiamo alla follia e che saremmo in grado di svolgere ad ogni ora delle nostre giornate. Qualcuno potrebbe pensare che sia una perdita di tempo o che non ne valga la pena, tuttavia è bene tenere a mente che praticare attività fisica fa bene allo spirito e al corpo.

In altri casi possiamo vedere altre tipo di pratiche interessanti, come quelle dedite principalmente all’allenamento della mente e della calma per esempio. Un esempio lampante sono yoga e pilates. Due attività che tantissimi di noi hanno imparato ad amare soprattutto negli ultimi anni. Pare che una volta iniziate a praticare, non se ne possa più fare a meno visto il grande aiuto che forniscono.

Yoga o pilates, scegli la disciplina che più preferisci: dirà tutto su di te

Ma se vi dicessimo che, al di là di quello che potreste pensare, la scelta di queste discipline sarebbe in grado di dire tutto su noi stessi? Pare assurdo, ma c’è un test della personalità in grado di farti scopri un lato della tua personalità ed è proprio collegato a yoga e pilates. Certi di aver attratto la vostra curiosità, andiamo a vedere nel dettaglio ciò di cui stiamo parlando.

Se la vostra disciplina preferita è il pilates, allora è certo che siete delle persone dinamiche e che puntano al massimo. Vi piace prendervi cura di voi stessi più di ogni altra cosa, cosicché sia lo stato fisico che quello mentale abbiano un certo equilibro che non può essere rotto tanto facilmente. Cercate di migliorarvi sempre e comunque, cercando di superare i vostri limiti allo scopo preciso di superare quei paletti che vi ostacolerebbero di solito.

Se avete scelto lo yoga, invece, il discorso cambia radicalmente. Vale a dire che siete delle persone sagge e poco influenzabili, che non amano la superficialità e cercano di vedere oltre le apparenze. Vorreste approfondire ogni singolo argomento e non fermarvi soltanto a quello che vi si viene detto, motivo per cui siete testardi. Vi affidate all’istinto e all’intuizione, e se serve ricorrete alla razionalità per raggiungere il massimo dell’equilibrio possibile.

Se non ti ci rivedi nelle personalità suddette, sappi che questi test non hanno alcuna valenza scientifica e quindi vanno presi con una sana leggerezza.