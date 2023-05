Altro passo avanti per l’IA, potrà prevedere le tempeste solari

Continua a crescere la potenza dell’IA. L’intelligenza artificiale sarà in grado di prevedere le tempeste solari: l’annuncio della NASA.

In questi mesi non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. Questa tecnologia se utilizzata bene potrà essere il futuro dell’essere umano. Infatti questa adesso è in grado di prevedere le tempeste solari, come ha annunciato la NASA nell’ultima ora. Scopriamo come funziona l’IA dell’agenzia spaziale americana.

La NASA non smette mai di stupire ed adesso ha rivelato di aver costruito un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale per prevedere le tempeste solari sulla Terra. La nuova tecnologia a disposizione dell’agenzia americana permetterà di avere un preavviso di circa 30 minuti. L’IA a disposizione della NASA permette di analizzare i dati dei satelliti e lanciare l’allarme in caso di necessità. Questa però non è l’unica funzione, visto che la nuovissima intelligenza artificiale permetterà di avere previsioni meteo più accurate.

L’IA aiuterà a prevenire le tempeste solari: l’ultima invenzione della Nasa

A spiegare la nuova invenzione ci hanno pensato gli scienziati del Goddard Space Center su un nuovo studio pubblicato sulla rivista Space Weather. Il preavviso di mezz’ora permetterebbe ai paesi di avere il tempo sufficiente per prevenire diversi impatti di queste tempeste sulle reti elettriche e su tutte quelle strutture che possono essere messe a rischio. Queste tempeste si creano quando il sole emette un “lampo di plasma” caricato elettricamente dall’espulsione di massa coronale.

Le tempeste geomagnetiche sono in grado di creare blackout e malfunzionamenti degli strumenti tecnologici sulla Terra. Infatti queste sono in grado di interferire con il campo magnetico protettivo attorno al pianeta. Si possono distinguere queste tempeste da lievi a estreme, con i loro effetti che possono risultare dirompenti nel mondo. Scopriamo quindi tutti i dettagli della scoperta della Nasa.

Tra le tempeste solari più famose troviamo sicuramente quella avvenuta nel Quebec nel 1989. La causa più evidente di questo fenomeno fu un blackout di 12 ore che fece precipitare nel buio milioni di persone e causando la chiusura di scuole ed aziende. Un altro evento popolare avvenne al Carrington Event e fu in grado di scatenare incendi nelle prime stazioni telegrafiche nel 1859 che hanno impedito l’invio di messaggi. Per prevenire altri episodi del genere la NASA ha fatto un buon uso dell’IA.

L’agenzia spaziale statunitense ha sviluppato un nuovo modello AI per identificare i collegamenti tra le misurazioni del vento solare delle precedenti missioni solari e i disturbi geomagnetici che possono essere osservati sul nostro pianeta. Il nuovo sistema prende il nome di ‘DAGGER‘ e può prevenire rapidamente tutti i disturbi geomagnetici, con ben 30 minuti d’anticipo.

I ricercatori hanno potuto testare il nuovo modello con degli ottimi risultati. La nuova invenzione della NASA permette di combinare un’analisi rapida dell’intelligenza artificiale con misurazioni reali dallo spazio e da tutto il pianeta in grado di generare delle previsioni sempre aggiornate. Questo allarme preventivo potrebbe aiutare tutti i paesi a prevenire tutti i danni di una possibile tempesta solare.