Baldur’s Gate 3 è ormai alle spalle, Larian sta lavorando a due giochi ancora più importanti: i dettagli

Baldur’s Gate 3 può ormai considerarsi un capitolo concluso nella storia di Larian, ma il suo futuro appare altrettanto luminoso.

Il mondo dei videogiochi è in costante evoluzione e gli sviluppatori sono continuamente al lavoro per portare sulle console degli utenti esperienze nuove e in grado di catturare la loro attenzione. Alcuni studi, in particolare, lavorano duramente per provare a soddisfare gli alti standard che loro stessi hanno stabilito con i titoli che hanno già rilasciato.

Un esempio emblematico di questa situazione è quello di Larian Studios, che sta portando avanti i suoi nuovi progetti dopo il grande successo di “Baldur’s Gate 3”. Dopo aver sfornato uno successo straordinario che ha vinto anche il GOTY, molti utenti hanno ipotizzato che il percorso naturale per Larian fosse continuare su questa traiettoria. Tuttavia, le recenti dichiarazioni dello studio indicano un cambio di rotta sorprendente, che merita un’analisi dettagliata.

Larian Studios verso nuovi orizzonti: i nuovi progetti dopo il successo di “Baldur’s Gate”

Nonostante l’enorme successo di “Baldur’s Gate 3”, Larian Studios ha dichiarato che non ci sono piani immediati per un sequel diretto, né c’è l’intenzione di sviluppare un DLC per il gioco attuale. Al contrario, lo studio ha deciso di concentrarsi su due nuovi progetti originali. Questa decisione potrebbe sembrare rischiosa, ma riflette l’impegno dei developers nel seguire la propria visione creativa e l’ambizione di innovare ulteriormente nel campo dei giochi di ruolo.

La direzione presa da Larian non è priva di fondamento. Fin dal 1996, lo studio ha sempre valorizzato la libertà creativa sopra ogni altra cosa. Dopo sei anni passati a progettare i Forgotten Realms (il mondo di “Dungeons & Dragons” in cui si svolge Baldur’s Gate, per i pochi che non lo conoscono) Larian ha scelto di sfruttare l’esperienza acquisita per dare vita a due nuove proprietà intellettuali.

Il CEO di Larian, Swen Vincke, ha espressamente dichiarato che i progetti in corso saranno il “miglior lavoro di sempre” dello studio, un’affermazione audace considerando il successo di “Baldur’s Gate 3”. Le aspettative sono quindi alte, ma la fiducia di Vincke nelle capacità del suo team suggerisce che potrebbero essere all’altezza della sfida.

Per ora, i dettagli specifici sui nuovi titoli rimangono avvolti nel mistero, con Larian che promette di condividere più informazioni in futuro. Le uniche cose sicura, secondo gli esperti, è che i nuovi progetti continueranno a offrire le esperienze RPG immersive e guidate dalle scelte, un marchio di fabbrica dello studio.