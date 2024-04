Niente più scuse, addio segreti: la novità su Whatsapp che inchioda gli utenti sta per arrivare

C’è una novità su WhatsApp che inchioda gli utenti. Non ci saranno più scuse né segreti, ecco di che cosa si tratta.

WhatsApp si prepara a vivere una seconda parte di 2024 senza esclusione di colpi. Stanno continuando ad emergere voci in merito a quelle che saranno le novità in arrivo nelle prossime settimane. E alcune di queste promettono di essere rivoluzionarie.

Con aggiornamenti ad hoc studiati dal team di sviluppatori e che hanno come obiettivo primario quello di andare a rendere l’intera piattaforma più congeniale alle esigenze degli utenti. Tanto dal punto di vista della sicurezza quanto dell’interfaccia e delle funzionalità vere e proprie.

Si parla in particolare negli ultimi giorni di un nuovo importante aggiornamento che “inchioda” alcuni utenti. Non ci potranno essere né scuse né segreti, è una modifica che va a cambiare radicalmente le carte in tavola per tutti coloro che sono soliti utilizzare giornalmente il servizio di Meta. Ecco di che cosa si tratta e quando potrebbe arrivare in pianta stabile.

WhatsApp cambia tutto: la novità che inchioda gli utenti

WhatsApp sta per ricevere un nuovo grosso aggiornamento che riguarda la trasparenza dell’utilizzo da parte degli utenti. Con un nuovo raggruppamento dei messaggi che vi obbligherà a dire addio alla classica scusa “Non avevo letto il messaggio“. Ecco di che cosa si tratta e quando potrebbe arrivare per tutti.

Partiamo dalle basi, ossia il fatto che tutti i messaggi saranno raggruppati in tre categorie attraverso alcuni filtri. C’è “Tutti” dove si trovano i messaggi ricevuti, “Non letti” per quelli non ancora aperti e “Gruppi” per tutte le chat di gruppo. Questi filtri verranno mostrati nella parte superiore della schermata principale, proprio di fianco alla barra di ricerca. Se avete iOS come sistema operativo, vi basterà fare tap sul pulsante con le tre linee. Con Android invece l’icona sarà una lente di ingrandimento.

Così facendo, basterà cliccare per mettere subito il filtro dei messaggi non ancora letti. Se notate che quello che avete inviato ad un vostro amico non rientra in questa speciale classificazione, ecco allora che vorrà dire che è stato in realtà letto. E dunque non potrà più esserci la scusa di esserselo dimenticato o di averlo fatto sfuggire di mano per un momento. Una importante novità che potrebbe arrivare per tutti già nelle prossime settimane, siamo tutti avvisati.