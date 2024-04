Tutto lo streaming che vuoi gratis e del tutto legale: con questo sistema guardi ogni serie tv e film

Volete godere dello streaming gratis e legale? Ecco allora un sistema geniale che vi darà modo di accedere ad ogni film e serie TV.

Lo streaming rappresenta da ormai qualche anno la principale fonte di intrattenimento per milioni di persone in tutto il mondo. Un successo costruito nel corso del tempo, con l’avvento di piattaforme quali Netflix e Prime Video che hanno saputo entrare nelle abitudini dei consumatori.

Grazie soprattutto alla comodità dell’on demand, che dà modo di far partire il proprio film o la serie TV preferita quando e come si vuole. Senza dover guardare minuti e minuti di interruzioni pubblicitarie ogni tot di tempo. L’unica grande “pecca” di questi servizi è il fatto che bisogna versare un canone mensile.

Che spesso va ad aumentare, a seconda delle strategie adottate dall’azienda a cui avete deciso di affidarvi. Ecco perché oggi vi parliamo di un sistema per poter guadare ogni film e serie TV gratis e in maniera del tutto legale. Dovreste provare subito, non crederete ai vostri occhi e difficilmente tornerete indietro.

Streaming gratis e legale: il sistema per vedere film e serie TV

Potete finalmente dire addio alle importanti spese che siete soliti versare mensilmente per poter godere di film e serie TV dalla vostra TV di casa o dal computer. C’è una soluzione che fa esattamente al caso vostro e che dovete provare subito, così da poter usufruire di tutto lo streaming che volete senza dover spendere nemmeno un euro. Stiamo nello specifico parlando di alcuni siti, che offrono contenuti gratuitamente.

Per I film, potete iniziare affidandovi a RaiPlay e Mediaset Infinity. Legati alle due principali aziende di televisione italiana, offrono tutti i principali contenuti originali – e non solo – nella classica forma on demand gratuita. Vi basta scaricare le rispettive app ed effettuare il login col vostro account.

O crearne uno, se ancora non lo avete. Così da avere un enorme vastità di opzioni diverse da cui attingere. Valide alternative sono Pluto TV e Rakuten TV, di cui probabilmente non avete ancora sentito parlare. Entrambe free, hanno un funzionamento identico a Netflix, Prime Video e compagnia bella.

Per le serie TV invece, c’è una piattaforma che domina sulle altre e si chiama Serially. Il suo catalogo può vantare decine di contenuti diversi, molti dei quali non si trovano da nessun’altra parte in Italia ma sono doppiati. Dopo aver effettuato l’accesso tramite app, sito o smart TV, accettate i Termini e condizioni e iniziate a sfruttare tutti i suoi servizi. Con tanto di divisione in categoria, per non perdervi mai nulla.