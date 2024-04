Reso Amazon anche dopo un mese, l’opportunità che nessuno conosce: come fare

Ecco l’opportunità per poter godere del reso di Amazon anche dopo un mese. Non lo sa nessuno, ecco che cosa bisogna fare.

Negli ultimi anni, il discorso legato ai resi per l’e-commerce ha subito alcune modifiche importanti. Soprattutto per i numeri emersi, secondo cui gli utenti più furbi approfitterebbero di quest’opportunità gratuita per poter usufruire di servizi e poi restituire il tutto ricevendo la somma versata. Tanto che diverse aziende hanno già applicato sovrapprezzi vari, per ridurre il fenomeno.

E tra questi c’è anche Amazon, che non ha ancora provveduto ad una mossa di questo tipo. Ma semplicemente ha applicato regole che prevedono la riduzione del periodo di reso disponibile alla metà. Ossia non più 30 giorni dal momento della ricezione dell’ordine, ma solo 15. In realtà però, esiste un’opportunità che nessuno conosce e che dà la possibilità di effettuare il reso anche dopo un mese. Ecco come fare, dopo averlo scoperto resterete a bocca aperta.

Reso Amazon dopo un mese: come accedere all’opportunità

Si tratta di un’opportunità unica e di cui probabilmente mai avevate sentito parlare prima. Seguendo questa guida facile e veloce, avrete modo di godere di un’opportunità unica per poter effettuare il reso con Amazon anche dopo un mese dall’acquisto. Ed è tutto completamente gratuito, vi basta seguire una procedura e il gioco è fatto.

Il discorso vale nello specifico per difetti o prodotti che si rompono anche dopo un mese. O anche dopo la garanzia. Se si verificano situazioni di questo tipo, tutto quello che dovete fare è contattare l’assistenza clienti e aprire una richiesta nella sezione dedicata. Così facendo, per prima cosa vi verrà richiesto tramite chat di fornire prove di quanto avvenuto.

Con fotografie che dimostrano come il prodotto acquistato non sia più utilizzabile. E poi attendendo una risposta da parte del servizio clienti. Se tutto andrà come da programma, vi verrà inviata un’etichetta per restituire l’oggetto acquistato e far partire così la procedura di reso. Anche se è passato più di un mese dalla ricezione a casa dell’ordine.

Vi verrà data la possibilità di scegliere se ricevere indietro tutti i soldi tramite rimborso sullo stesso metodo di pagamento o se effettuare una sostituzione. È un’opportunità unica nel suo genere che solo Amazon offre e che esula leggermente dalla regola base del reso. Che come abbiamo detto poc’anzi, sta mutando proprio in queste settimane.