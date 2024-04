Collo da smartphone, come combattere il fastidioso dolore: 3 esercizi veloci

Hai dolore al collo dovuto al tuo smartphone? Ecco quali sono gli esercizi da fare per far passare rapidamente questi dolori.

Siamo sempre costantemente impegnati con le nostre attività lavorative e personali, che perdiamo di vista quali sono i rischi che possiamo correre, anche commettendo delle semplici e banali azioni quotidiane. Queste azioni, protratte nel tempo, rischiano di portarci a fastidiosi dolori che, se non trattati, rischiano di diventare cronici ed anche una bella rogna.

Tra le azioni che quotidianamente compiamo, manco a dirlo, c’è l’utilizzo dello smartphone. E ovviamente, in qualsiasi posizione ci si trovi, eccetto quella stesa sul letto, abbiamo il collo piegato per poterlo guardare. A lungo andare, questa posizione può far generare dei fastidi al collo che con questi esercizi, in poco tempo, si riescono ad alleviare. Ecco quali sono alcuni rapidi esercizi per far passare il dolore al collo dato dallo smartphone.

Dolore al collo: limitare l’utilizzo dello smartphone

Lo smartphone è un elemento essenziale nel nostro quotidiano, ma periodicamente andrebbe preso e tenuto da parte. Infatti, oltre che una vera e propria dipendenza, c’è anche un aspetto fisico. Le parti che sono maggiormente interessate dall’utilizzo del telefono sono le mani, gli occhi e il collo. La posizione scorretta del collo, infatti, può influenzare tutto il nostro fisico in quanto il dolore e il fastidio possono protrarsi lungo la schiena, o comunque restituirci un senso di spossatezza.

Allora per poter alleviare questi dolori, in pochi minuti possiamo rilassare la nostra cervicale con degli esercizi mirati. Certo è che se i dolori sono molto forti e cronici, l’ideale è consultare un medico o comunque un professionista del settore. Si tratta di Text Neck, una vera e propria patologia dell’ultimo secolo. Che agisce sulle fasce superiori del trapezio e dei muscoli sub-occipitali. Come possiamo fare quindi, per alleviare il dolore?

Uno degli esercizi consigliati è quello dell’allungamento del collo. Da posizione seduta, e poggiando la schiena dritta ad uno schienale, bisogna retro posizionarsi e tenere questa posizione per almeno 10 secondi. Un altro importante esercizio è roteare il collo: sempre in posizione dritta e seduta, basta far roteare il collo a destra e sinistra, lentamente, almeno per 5 volte facendo avvicinare quanto più possibile orecchie e spalle.

C’è poi l’estensione del collo. Ripetendo l’esercizio 10 volte, flettendo lentamente la testa di lato, e poi portandola al centro, riusciremo a trarre un beneficio assoluto. Appena avvertiamo questi fastidi, basta dedicarsi pochi minuti al giorno per poter ristabilire un benessere che troppo spesso diamo invece per scontato.