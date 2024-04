Ecco 5 film da guardare se anche tu sei rimasto deluso da The Rebel Moon Parte 2

The Rebel Moon Parte 2 ti ha deluso privandoti dell’epopea fantascientifica che sognavi di vivere? 5 film in grado di fartelo dimenticare.

Quando Netflix per la prima volta ha mostrato The Rebel Moon, le atmosfere da Star Wars hanno pervaso i fan di fantascienza e alimentato le aspettative degli appassionati di cinema. L’idea di poter assistere alla nascita di un brand potenzialmente storico, infatti, ha alimentato i sogni dei cinefili e veicolato l’attenzione del mondo intero sull’opera più ambiziosa di Zack Snyder.

C’era dunque grande attesa per quello che sarebbe potuto e sarebbe dovuto essere il capolavoro di Netflix e Snyder, il brand in grado di fare da traino per la piattaforma tutta, la base sulla quale creare un universo filmico in tutto e per tutto simile a quello della saga da cui prendeva chiaramente spunto e che attualmente traina il successo di Disney +.

Per quanto fosse evidente l’intento di creare uno Star Wars di Netflix (tanto quanto che Mercoledì era il tentativo di creare uno specie di Harry Potter) nessuno avrebbe immaginato che le somiglianze sarebbero state tali da rendere Rebel Moon parte I la brutta copia di Episodio IV.

Deluso da The Rebel Moon Parte 2: ecco cosa vedere per consolarvi

Un buco nell’acqua che è stato giustamente criticato dalla stampa specializzata e dai fan di fantascienza ma che non aveva portato alla totale bocciatura del progetto, al quale è stato dato il beneficio del dubbio. Beneficio perso con l’arrivo della seconda parte, nella quale non vengono approfonditi gli accenni di trama e le potenzialità mostrate nella parte uno, in cui sostanzialmente si assiste nuovamente ad un miscuglio senza senso.

Rebel Moon Parte 2 ha fallito in ogni intento e nonostante abbia fatto registrare dati di visualizzazione degni di nota, la sensazione è che il progetto sia da considerare un passo falso. Se desiderate vedere un film sul genere, ancora non avete visto l’epopea fantascientifica di Netflix e non volete rovinarvi l’idea che avete di Snyder, forse sarebbe meglio lasciar perdere Rebel Moon e dedicare la vostra attenzione ad altri film sul genere. Ecco una lista:

5- Star Wars Episodio IV: il primo consiglio non poteva che essere il primo capitolo di Guerre Stellari, il film di fine anni ’70 che ha dato inizio ad una delle saghe più iconiche della storia del cinema e da cui The Rebel Moon attinge a piene mani.

4- I Guardiani della Galassia: tratto dall’omonimo fumetto della Marvel, il primo capitolo della trilogia girata da James Gunn rappresenta insieme a Deadpool la vena ironica del MCU e probabilmente anche per questo uno dei film meglio riusciti dell’universo cinematografico di Disney. Per certi versi il mood è simile a quello di Star Wars, un’avventura intergalattica il cui fine ultimo è sgominare un piano malvagio, ma in cui al centro di tutto ci sono sentimenti, relazioni e un pizzico di sano divertimento.

3- Il Quinto Elemento: anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un caposaldo del genere e ad un film che non si prende mai troppo sul serio. Il carisma di Bruce Willis completa la ricetta per un film thriller d’azione in pieno stile anni ’90 che è piacevole da guardare ancora oggi.

2- Flash Gordon: un blockbuster degli anni ’70 che merita di essere visto più per completismo che per reale valore. La pellicola riesce ad essere divertente proprio perché il valore produttivo è talmente scadente da risultare trash. Tuttavia non c’è alcuna ambizione di essere più di ciò che è, il che è sufficiente per godersi un paio d’ore di intrattenimento molto leggero.

1- Dune: visto il mood degli altri consigli sarebbe stato meglio suggerire Guida Galattica per Autostoppisti, ma Dune – nella versione moderna creata da Villenueve – è un capolavoro della fantascienza e tutto ciò che The Rebel Moon voleva essere ma non è nemmeno lontanamente. Sia il primo che il secondo capitolo sono un must per gli appassionati del genere e una voce da spuntare necessariamente per gli amanti del cinema.