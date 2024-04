Il sogno di ogni videogiocatore si è appena avverato: questa tv ha una funzione unica al mondo

Con il loro ingresso sul mercato, queste TV promettono di migliorare l’esperienza dei videogiocatori in un modo mai visto fino ad oggi.

Nell’era tecnologica odierna, l’innovazione nel campo dei display gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione dell’intrattenimento digitale, specialmente nel settore dei videogiochi. I produttori di schermi lavorano continuamente per superare i limiti della tecnologia esistente e offrire esperienze sempre più immersive e coinvolgenti.

In questi giorni, la comunità globale dei videogiocatori attende con ansia di poter mettere le mani su un progetto molto audace, opera di un colosso dell’industria, che promette di rivoluzionare il modo in cui i videogiocatori interagiscono con i loro giochi preferiti.

Questo sviluppo segna l’introduzione di funzionalità avanzate, che fino a poco tempo fa sembravano appartenere al futuro, ma che in realtà sono già pronte per approdare sui nostri televisori. Ma cosa ha di così speciale questa nuova tecnologia da renderla unica al mondo?

Tecnologia OLED e caratteristiche rivoluzionarie: arriva la TV che tutti i gamer aspettavano

LG Display ha recentemente annunciato l’inizio della produzione di massa dei suoi televisori OLED per gaming, i primi al mondo con frequenza di aggiornamento e risoluzione modificabili. Questo pannello innovativo da 31,5 pollici, noto per la sua tecnologia Dynamic Frequency & Resolution (DFR), permette agli utenti di scegliere tra una modalità ad alta frequenza di aggiornamento e una ad alta risoluzione, in base alle esigenze del contenuto visualizzato.

In modalità ad alta frequenza di aggiornamento (480Hz), il pannello è ottimale per giochi che richiedono risposte rapide e movimenti fluidi, come i titoli FPS o di corse. Questa impostazione garantisce una visualizzazione estremamente liscia, riducendo al minimo il ritardo di input e massimizzando la reattività, elementi cruciali per il successo in questi generi di giochi.

Al contrario, la modalità ad alta risoluzione (240Hz in UHD) trasforma l’esperienza visiva, rendendola ideale per godersi film di alta qualità o giochi con grafiche dettagliate, offrendo immagini nitide e ricche di dettagli. Oltre alla flessibilità di DFR, il pannello OLED per gaming di LG Display incorpora altre tecnologie rivoluzionarie per migliorare ulteriormente l’esperienza visiva.

La META Technology 2.0, basata sull’innovazione Micro Lens Array (MLA) di LG, ottimizza l’emissione di luce dai materiali organici, migliorando significativamente la qualità dell’immagine. Inoltre, la tecnologia Thin Actuator Sound elimina la necessità di altoparlanti separati, generando un audio direttamente dallo schermo.

Infine, con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 480Hz e un tempo di risposta di soli 0.03 millisecondi, questi pannelli offrono senza dubbio prestazioni tra le più veloci disponibili sul mercato.