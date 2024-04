App a rischio sullo smartphone, tutti ne hanno almeno una: usa questo trucco e controlla subito, così eviti danni

Attenzione alle applicazioni rischiose sullo smartphone: facile che ognuno di noi ne abbia almeno una. Questo trucco ti eviterà guai.

Non c’è giorno o quasi che non giunga notizia di qualche app rischiosa per il nostro smartphone. Sono numerose le minacce che insidiano i nostri dispositivi e dunque la necessità di salvaguardare i nostri telefoni si fa impellente.

Insomma, c’è poco da fare. Bisogna ammettere che il rischio di incappare in qualche app malevola su Android è una concreta possibilità. Anzi, è più che probabile che sul nostro dispositivo ce ne sia installata almeno una, quasi certamente a nostra insaputa.

Come fare allora a proteggere il nostro smartphone? Cercando di adottare le opportune contromisure ma anche controllando se un’app Android può rappresentare un pericolo. Per farlo possiamo ricorrere a un trucco. Ecco come dobbiamo muoverci per evitare guai.

App a rischio sullo smartphone: il trucco che può evitarci danni

Come prima cosa possiamo utilizzare Play Protect, il sistema sviluppato da Google per analizzare le app Android. Scaricabile dal Play Store, la piattaforma è completamente gratis e controlla se all’interno del codice dell’app si trova un software malevolo.

Dopo aver aperto Play Protect non dovremo fare altro che premere sull’icona del nostro profilo, in alto a destra, selezionando poi l’opzione Play Protect. Dopodiché ci basterà cliccare su Analizza per fare la scansione di tutte le app installate sul nostro telefono. Play Protect funziona in background, in maniera automatica, e periodicamente analizza le app per scovare potenziali minacce e possibili hackeraggi del dispositivo.

Un altro trucco utile è controllare le autorizzazioni e i permessi “sospetti” richiesti da app potenzialmente pericolose. Come ad esempio la “strana” richiesta di poter accedere alla posizione e al microfono da parte di un’app per il calcolo, che di questi elementi in linea teorica non dovrebbe avere alcun bisogno, Per controllare i permessi richiesti e ottenuti da un’app installata sullo smartphone non dovremo fare altro che accedere alle Impostazioni e individuare la lista delle app installate.

A questo punto, una volta individuata l’app “sospetta” ci basterà cliccarci sopra e selezionare Autorizzazioni per verificare i permessi che ha ottenuto. Se qualcosa non dovesse suonarci giusto a quel punto sarà meglio provvedere a rimuovere l’applicazione. Un altro trucco è quello di installare un’app di sicurezza andando a scegliere tra le numerose applicazioni antivirus e antimalware in circolazione.