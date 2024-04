Somiglia al DualSense di PS5 ma è molto più avanzato: tutti pazzi per questo nuovo pad

Il rivale del famoso controller offre tecnologie all’avanguardia e grande versatilità in termini di compatibilità con altri dispositivi.

Il controller DualSense per PlayStation 5 ha segnato una svolta significativa nel mondo dei dispositivi di input per giochi. Con il suo design accattivante e le tecnologie innovative come il feedback aptico e i trigger adattivi, il DualSense offre un’esperienza di gioco immersiva che rispecchia e amplifica le azioni in gioco, consentendo agli utenti di sentire effetti come la resistenza del terreno o la tensione di una corda.

Il regno del DualSense non sembra però destinato a continuare indisturbato: il panorama dei controller di gioco è in costante evoluzione, con nuovi ingressi che sfidano continuamente gli standard già elevati. Negli ultimi tempi si è parlato molto di un dispositivo che sembra in grado di offrire non solo un’esperienza di gioco paragonabile a quella del pad di Sony, ma anche versatilità e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Caratteristiche simili e grande versatilità: arriva il rivale del controller DualSense

Il controller in questione è il Kishi Ultra di Razer, che si sta rapidamente distinguendo nel settore dei controller da gioco, rivelandosi molto più di un semplice clone del DualSense. Sebbene adotti un approccio simile nel fornire un feedback aptico per arricchire l’esperienza sensoriale dei giocatori, il Kishi Ultra va oltre, estendendo questa tecnologia a una vasta gamma di dispositivi oltre la console da casa.

Il controller si caratterizza per una porta USB-C integrata che permette la connessione a dispositivi come iPhone 15 e iPad Mini, così come la maggior parte degli smartphone e tablet Android, inclusi modelli di punta come il Galaxy 23 e il Pixel 6. Razer ha progettato il Kishi Ultra per essere estensibile, adattandosi perfettamente anche ai dispositivi pieghevoli come il Galaxy Z Fold 5, oltre a tablet Android fino a 8 pollici.

Il cuore dell’innovazione del Kishi Ultra risiede nel Sensa HD di Razer, una tecnologia di feedback aptico avanzata, che trasforma l’audio proveniente da giochi, film o musica in risposte tattili immersive. Questa tecnologia, vista per la prima volta nella sedia da gioco Project Esther presentata al CES sempre da Razer, permette di trasformare qualsiasi tipo di audio in feedback aptico, elevando il livello di coinvolgimento di giochi, film e musica.

Per utilizzare al meglio il Kishi Ultra, gli utenti possono scaricare l’app Razer Nexus, disponibile sia per iOS che per Android. Questa app è anche integrata con servizi come Apple Arcade, Xbox Game Pass e Google Play Store, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e di integrazione tra dispositivi diversi.