Smartphone perso? Così lo ritrovi anche se non hai installato app di localizzazione: pochi lo sanno

In caso di smarrimento, saper accedere immediatamente ai servizi di localizzazione può aiutare a recuperare rapidamente lo smartphone perso.

Nell’era digitale, perdere il proprio smartphone può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Questi dispositivi sono diventati depositari non solo delle nostre comunicazioni ma anche di una quantità impressionante di dati personali, come fotografie, note, contatti, dettagli bancari e molto altro. La perdita o il furto di uno smartphone può quindi avere conseguenze molto serie, compromettendo la nostra privacy e sicurezza personale.

Fortunatamente, la tecnologia moderna offre diverse soluzioni per ritrovare un dispositivo smarrito, anche senza l’uso di applicazioni di terze parti specificamente dedicate alla localizzazione. Molte persone non sono consapevoli di queste funzionalità incorporate nei loro dispositivi, che possono essere estremamente utili in caso di necessità.

Smartphone perso e nessuna app di localizzazione installata? Niente paura, esiste una soluzione

Per gli utenti Android, Google offre un’opzione chiamata “Trova il mio dispositivo”. Questo strumento è parte integrante di quasi tutti i dispositivi Android e permette di localizzare il telefono tramite il tuo account Google. È fondamentale assicurarsi che il dispositivo sia acceso, connesso a Internet e che la geolocalizzazione sia attiva.

Verifica che “Trova il mio dispositivo” sia abilitato accedendo alle impostazioni di Google sul tuo telefono. Una volta confermata l’attivazione, puoi facilmente localizzare il tuo smartphone attraverso il sito web di Google dedicato a questa funzione.

Molti produttori di smartphone, come Samsung, Huawei e Xiaomi, offrono sistemi di localizzazione propri. Per esempio, Samsung dispone di “Trova il mio dispositivo mobile” tramite il suo Samsung Cloud, mentre Huawei utilizza il “Trova telefono” disponibile per gli utenti che hanno configurato Huawei Cloud.

Xiaomi, dall’altra parte, mette a disposizione “Trova dispositivo” attraverso il Mi Account. Queste funzioni permettono non solo di localizzare il dispositivo, ma offrono anche opzioni per far suonare il telefono, bloccare lo schermo o persino cancellare i dati a distanza.

Gli utenti iPhone non sono da meno quando si tratta di funzionalità integrate per la localizzazione. Apple fornisce il servizio “Dov’è”, precedentemente noto come “Trova il mio iPhone”. Questo strumento è essenziale per rintracciare il tuo dispositivo Apple usando il tuo account iCloud.

È importante che il dispositivo sia collegato a Internet e che la funzione “Dov’è” sia attivata nelle impostazioni iCloud del dispositivo. Inoltre, per i modelli più recenti, è disponibile la “Rete Dov’è” che utilizza il Bluetooth a basso consumo per localizzare i dispositivi anche quando sono spenti.