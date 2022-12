Offerta straordinaria con Poste Mobile: torna Creami WOW 20 a 5,99€, ma solo per poco

Poste Mobile ha scelto di lanciare una nuova promozione grazie alla quale avremo la possibilità di usufruire di diversi vantaggi. Ma quali sarebbero, e in più quanto ci verrebbe a costare l’offerta? Vediamo quali sono le opzioni che ci ha messo a disposizione Poste Mobile ed analizziamole passo dopo passo; non sia mai potessero tornarci utili un giorno di questi.

È già disponibile la nuova Creami Extra Wow 20, l’offerta Poste Mobile a 5,99 euro al mese attivabile soltanto in alcuni periodi. Inoltre propone questa offerta tariffaria negli uffici postali, permettendo a tutti sia di attivare un nuovo numero che di richiedere la portabilità da un altro operatore.

E a differenza di altre promozioni simili, tenete a mente che la seguente non possa essere attivata direttamente online, di conseguenza dovremo farlo fisicamente. Ma, allo stesso tempo, avremo modo di far uso della Super Power 20, una promo con un bundle mensile simile però ad un costo minore. Detto ciò, che vantaggi potremo ottenere utilizzandola?

Le caratteristiche della nuova offerta e quanto dovrebbe costare attualmente

Grazie a Creami Extra Wow 20, ogni mese si ottengono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati mensile. A quanto? Beh, alla misera cifra di 5,99 euro al mese. Potremo ottenere una convenienza simile pure con PM Super Power 20, il quale costerà 4,99 euro al mese ma potrà essere attivata sino al 15 luglio.

Poste Mobile, parlando a livello di connettività, sfrutta un operatore virtuale Full MVNO su rete Vodafone, permettendo di navigare in 2G, 4G e 4G+ sino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Oltretutto, dal momento che sia i minuti che gli SMS sono illimitati, verranno erogati anche i 20480 MB mensili per il traffico dati, ossia 20 GB in totale.

E qualora il cliente superasse il limite di Giga in Roaming UE, per continuare a navigare pagherà 0,24 centesimi di euro per MB, in base ai KB consumati e fino all’esaurimento del bundle dati previsto in Italia. Come promozione, dopotutto, non è affatto male, specie per le possibilità che sia in grado di offrire e per i costi veramente bassi a cui si andrà incontro. Dunque, se siamo interessati ad averla con noi, potremo pensare di abbonarci e di farne uso.

