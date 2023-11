Il TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition è uno smartwatch incredibile: il prezzo, però, anche di più

C’è chi si accontenta, cerca sempre il modo di risparmiare scovando delle offerte su Amazon (e non solo), sfruttando magari i coupon per prendere un dispositivo al minor prezzo possibile. E chi non bada a spese pur di avere un prodotto sì performante, ma che strizzi l’occhio al lusso.

Ecco, Porsche pensa ai secondi, lanciando Il TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition, uno smartwatch incredibile. Anche nel prezzo. Lo smartwatch era stato già rilasciato sul mercato lo scorso febbraio. Ma ora arriva la versione di lusso. E quel logo di Porsche, è tutto un programma. La dice lunga su che indossabile stiamo parlando.

TAG e Porsche uniscono le forze, due passioni e un gioiello da mettere in vetrina. Il design, audace e dirompente, è attrezzato per ottime prestazioni. Il cinturino, poi è in pelle nera, rifinito in carbonio con impunture di colore blu. Bello ma molto Rugged, visto che è nato per resistere a qualsiasi condizione. Uno schermo ad alta definizione, addirittura in vetro zaffiro, per una leggibilità ottimale. L’orologio di nuova generazione è progettato per assicurare ogni comfort.

TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition, specifiche da urlo

Se il design strappa applausi, le specifiche sono da urlo. Processore Qualcomm Snapdragon 4100+, display AMOLED da 1,39″ 454×454, 326ppi, touch. Sensori: bussola, accelerometro, giroscopio, barometro, luminosità. Compatibilità con Android 6 (e versioni successive), iOS 13 (e versioni successive).

Impermeabilità 50m, connettività WiFi, Bluetooth 5.0, NFC. Fra le funzioni spicca il monitoraggio continuo del battito cardiaco. GPS e accelerometro. Batteria 430mAh con autonomia di 24 ore, ricarica con basetta USB-C (da 0 a 100% in 1h e mezza). La scocca è in titanio grado 2, ultra leggero. La cassa? 45mm, finitura in DLC sabbiata nera, incisione Porsche sul retro. Lunetta in ceramica. Lo spessore di appena 15,3mm.

La corona, i pulsanti e il cinturino sfoggiano la stessa tonalità dello straordinario blu elettrico utilizzato nell’iconica Porsche Taycan. Anche la sua scala, 0-400, è ispirata a Porsche. Uno smartwatch caratterizzato da una base in caucciù per garantire maggiore comodità, il cinturino in pelle nera rifinito in carbonio rievoca l’iconico design della Porsche Taycan. La cura dei dettagli e il rimando alla storica casa di Stoccarda, sono presenti in ogni dove. Come per il quadrante, ispirato al mondo dell’automobilismo include quattro complicazioni che si connettono facilmente ai modelli Porsche selezionati.

Insomma, per dirla alla Porsche: un’estensione della tua auto sportiva direttamente al polso. Il prezzo, però, è per pochi. E non potrebbe essere altrimenti: ci vogliono 2600 euro per mettere al polso il TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition.

🛑 FONTE